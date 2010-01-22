Миколаїв хоче повернути історичні назви

Image caption Мер - за повернення історичних назв вулиць

У Миколаєві у п’ятницю мають обговорювати пропозицію мера міста повернути історичні назви майже двом десяткам вулиць, які зараз мають радянські чи революційні назви.

Про це у Миколаєві вже дискують 8 років, але місцеві комуністи з частиною місцевих мешканців не підтримують цю ініціативу.

Мер Миколаєва Володимир Чайка розповів Бі-Бі-Сі чому він хоче змінити назви вулиць.

Якщо ми хочемо знати свою історію, то треба починати з вулиць. Володимир Чайка

Володимир Чайка: Те, що сьогодні ми вносимо на розгляд засідання міськвиконкому це питання - це для того, щоб люди сьогодні, у День Соборності України, ми повинні дивитися у майбутнє. Ось приміром, вулиця була Глазинапівською ще до радянського періоду. А ось приміром, вулиця Дзержинського, вулиця Комсомольська, вулиця Леніна і проспект Леніна.

Бі-Бі-Сі: Ось Ви пропонуєте перейменувати вулицю Дзержинського в Третю Слобідську…

Володимир Чайка: Я перепрошую, я не пропоную – це люди звертаються до нас, щоб ми розглянули ці питання. Я можу вам сказати, що завтра цього не станеться, я це знаю. Але - для роздумів, для майбутнього України. Я знаю, що сьогодні буде спротив.

Image caption Миколаєву - понад 200 років

Бі-Бі-Сі: Ви впродовж 10 років є мером, а Віктор Ющенко видав указ про зміну назву вулиць, пов’язаних з організаторами Голодомору та репресій, він був президентом 5 років. А ви лише зараз пропонуєте змінити ці назви.

Володимир Чайка: Ми до цього питання повертаємося неодноразово. Тільки після того як буде проведено на кожній вулиці обговорення, як тільки люди це приймуть. Не я особисто прийму, а люди! Тільки тоді ми можемо повернутися до тих назв, які були раніше, які є історичними для міста Миколаєва. А Дзержинський яке має відношення до міста Миколаєва? Чи вулиця Чкалова?

Бі-Бі-Сі: А що це за Манганаріївський сквер, був Пролетарський, а стане Манганаріївський?

Володимир Чайка: Ця назва є дуже історичною для міста Миколаєва. Вона з’явилася ще 180 років тому. Якщо ми хочемо знати свою історію, то треба починати з вулиць.