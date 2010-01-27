Чому Херсон став епіцентром туберкульозу?

Епідемію туберкульозу в Україні зареєстрували у 1995 році. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. І майже одразу до трійки лідерів за кількістю хворих на туберкульоз потрапила Херсонщина.

Пік захворюваності на туберкульоз в Херсонській області припав на 2005 рік. Тоді фіксували 175 випадків на 100 тисяч населення. Сьогодні їхня кількість зменшилась - до 111. Втім, Херсонщина і досі лідирує в Україні за цими показниками. Одна з причин - це географічне розташування. Херсонщина - міграційна зона, через яку пройшли декілька хвиль переселень. Ще одна причина, - розповідає Володимир Бурятинський, головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру, - це наявність в області 5-ти виправних колоній.

"У нашій області є дві великі протитуберкульозні лікарні, де лікують туберкульоз хворі, які знаходяться за гратами. І ці люди, закінчуючи свій строк перебування за гратами, вони практично втрачають зв'язок зі своїм корінням, і осідають у нашій області, збільшуючи, таким чином, джерело інфікування і підтримуючи епідемію на туберкульоз".

На сьогоднішній день при нинішньому економічному стані - це не реально. Це дуже великі капіталовкладення. Питання-то підняли, але знайти великі кошти, щоб створити, або розвернутись на якійсь базі, це дуже проблематично. Володимир Бурятинський про лікування туберкульозу на Україні

Для лікування хворих в області працює 4 заклади: протитуберкульозний диспансер, дві лікарні для дорослих і одна дитяча. "За останні чотири роки їх фінансування значно збільшилось", - говорить Володимир Бурятинський. Сьогодні за державні кошти купують ліки, технічне обладнання, проводять ремонти. Але головна проблема у тому, що не вистачає лікарів. У тубдиспансерах працюють переважно люди пенсійного віку. Молодих спеціалістів - одиниці.

"Я шукала роботу, все одно де, аби в медичному закладі. Я зовсім випадково сюди зайшла і потрапила до головної медсестри. Вона провела зі мною бесіду, і сказала: приходь завтра з документами і оформляйся. Це була несподіванка, бо раніше, у яку б лікарню я не потикалася, мені казали: вибачте, місць немає, потрібний стаж. А тут у диспансері мене одразу взяли", - розповіла медсестра Олеся.

Вона не жалкує про свій вибір і каже, аби тут працювати треба дотримуватися відповідних санітарних норм та добре харчуватись. Гарне харчування необхідне і хворим на туберкульоз. В день на одну людину передбачено 27-28 гривень, а виділяють лише 15.

Лікування від туберкульозу довготривале - від 8 місяців до кількох років. Медики розповідають, що інколи, для того, аби змусити людину продовжити лікування, доводиться звертатись до суду. За словами Володимира Бурятинського, для ізоляції хворих немає відповідної законодавчої бази, відсутні і спеціальні заклади. Окрім того, в області немає жодного санаторію для таких хворих, а також спеціальних відділень для лікування хворих на важкі форми туберкульозу.

"На сьогоднішній день при нинішньому економічному стані - це не реально. Це дуже великі капіталовкладення. Питання-то підняли, але знайти великі кошти, щоб створити, або розвернутись на якійсь базі, це дуже проблематично. І саме слово туберкульоз і санаторій для місцевих громад, на території яких хотілося зробити такі заклади, без їх згоди це практично не реально. З цим ми постійно маємо негативний досвід", - розповів Володимир Бурятинський.

Коли під час передвиборчої кампанії кандидат у президенти Віктор Янукович приїжджав на Херсонщину, то говорив про об'єднання України, про створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, про енергетику та машинобудування. Про здоров'я херсонців він не згадував. Інший кандидат - прем'єр-міністр Юлія Тимошенко свій візит на Херсонщину кілька разів відкладала. За інформацію місцевого штабу, вона планувала зустрітися лише з аграріями.