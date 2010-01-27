У брезентовій хаті для вінницьких безпритульних

У Вінниці майже в центрі міста біля одного з автовокзалів розбили намет для безпритульних. Брезентову хату встановили працівники обласного відділення міністерства надзвичайних ситуацій.

Вони ж групами в чотири зміни цілодобово вартують біля безпритульних - дивляться за порядком, розподіляють між ними обов'язки, відповідають за гарячий чай і тепло в тимчасовому готелі для бомжів.

Вінницьке відділення МНС розбило одразу два намети. Один - безпритульним, інший - собі. Над ним майорить прапор підрозділу. Поряд димить польова кухня. Безпритульні куховарять на ній самі.

Як розповів безпритульний Сергій, чаю на день тут випивають не менше 80-ти літрів. Сорок - до обіду, ще сорок - після.

Од суми і од тюрми ніхто не зарікається. Сьогодні густо, завтра пусто. Гріємось, щоб не замерзнути від холоду, бо всі бідові. Тепло, уютно, ніхто не обіжає, між собою не б'ємось, у нас комуна, спиртного не вживаємо, щоб драк не було. Вінницькі безпритульні з Брезентової хати.

Сергій тут уперше, а Наталя вже четвертий рік, відколи у Вінниці ставлять намет для таких, як вона.

"Раніше я спала в підвалі, а останні чотири роки - тут. Люди приносять нам одежину, продукти. Тут сплять на лавках, на столах, біля пічки, де кому прийдеться, зате тепло і уютно, не на морозі вже".

Заступник начальника інженерної групи МНС у Вінницькій області Дмитро Гаврищук розповів, що кожного дня до намету сходяться зо три десятки безпритульних, на ніч - більше.

"Вони тут обідають, снідають, чай гарячий, хліб, перекусити, люди які мають бажання допомогти приносять одяг, продукти. Ми їх не виганяємо. Вони тут можуть сидіти хоч і добу, скільки завгодно. Головне, що вони знаходяться в теплі".

Image caption Сергій наводить марафет

Дмитро Гаврищук запевняє, що в наметі -- до +20, навіть якщо на вулиці до -30 градусів. Це якщо цілодобово палити в двох буржуйках.

Роман у скляній банці з-під ніжинських огірків нагрів на буржуйці воду, позичив в тутешніх дівчат дзеркальце в порожньому корпусі від пудри й вирішив навести марафет - поголитися.

Поруч з ним жінки приміряють щойно принесений жалісливими вінничанами зимовий одяг і розповідають про життя: "Од суми і од тюрми ніхто не зарікається. Сьогодні густо, завтра пусто. Гріємось, щоб не замерзнути від холоду, бо всі бідові. Тепло, уютно, ніхто не обіжає, між собою не б'ємось, у нас комуна, спиртного не вживаємо, щоб драк не було".

Доки буде холодно, в наметове містечко планують привозити гарячі обіди, щоб безпритульні могли не тільки погрітись, а й попоїсти.