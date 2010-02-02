Калуш застерігає про загрозу для мільйонів

Image caption Засолені кар'єри Калуша зблизька і з супутника.

Президент Ющенко назвав екологічну ситуацію у місті Калуш Івано-Франківської області «міною вповільненої дії європейського масштабу».

Під час наради у Калуші Ющенко сказав, що нині вкрай необхідно знайти ефективну відповідь і не допустити техногенної загрози для довкілля і життя мільйонів українців.

Президент визнав, що у зонах можливого хімічного зараження мешкає понад 10 млн. людей, а небезпеку для жителів Калуша і навколишніх сіл становлять практично всі об'єкти колишнього виробництва на "Калійному заводі".

За даними Ради національної безпеки України в Калуші існує загроза витоку забруднених відходами хімічного виробництва в ріку Дністер.

17 лютого на місцевому референдумі понад 30 тисяч місцевих мешканців висловились за надання Калушу статусу території надзвичайної екологічної ситуації.

Я розцінюю цю ситуацію, яка склалася у місті Калуші як вирок і галузевій, і урядовій політиці, коли десятки років ніхто адекватно не реагував на ці виклики. Президент Ющенко

Кореспондент Української служби Бі-Бі-Сі Роман Вінтонів запитав у мера Калуша Ігоря Насалика, які наслідки для міста може мати цей референдум, і чому Калуш треба вважати зоною екологічного лиха.

Ігор Насалик: Знаєте, є така стара “хороша” приказка: "Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься". Так от, грім в екологічній складовій вже вдарив давно. І це може привести до людських жертв і до непоправних наслідків.

Image caption Приховане розвантаження хімічних відходів.

Бі-Бі-Сі: Можете навести приклади того, що отой грім вже в Калуші вдарив?

Ігор Насалик: Ну, грім - це оті десять воронок, тобто коли будинки просто провалювалися в шахти. Цього року, хвалити Бога, що провал відбувся не там, де знаходилися будинки. А якщо б були?

Бі-Бі-Сі: Як виглядають такі провали?

Ігор Насалик: Це - воронка розмірами, скажімо, двадцять на тридцять метрів, яка провалюється на десятки метрів. Земля вся осідає донизу. Тільки для того, щоб закидати цю воронку, потрібно було піти на витрати близько чотирьохсот тисяч гривень. І це просто возили землю і засипали. Але найгірше, що в соляному кар’єрі Домбровському відбувається наповнення водами і коли вони, всі ці солі підуть в Бистрицю (пан Насалик, ймовірно, мав на увазі річку Лімницю. Бі-Бі-Сі), а потім відповідно в Дністер і Дніпро, то згідно з отриманим нами заключенням, половина України не зможе споживати воду. І в тому числі, в Молдові, Східній Європі.

Я ж кажу, це - не проблема міста Калуш. Це - проблема України. Мер Калуша Ігор Насалик

Бі-Бі-Сі: Чи співставний міський бюджет Калуша із сумою, яка необхідна для ліквідації загрози?

Ігор Насалик: На сьогоднішній день бюджет - 200 мільйонів гривень. Але те, що прораховувалось міністерством економіки стосовно запуску Калійного і, відповідно, щоб він, працюючи, утримував кар’єр, треба порядку трьох мільярдів гривень. А щоб просто ліквідувати наслідки втрат, завданих екології, потрібно понад чотири мільярди гривень. Це означає, що навіть якщо не їсти, не пити, не видавати заробітну плату, увесь бюджет витратити, все одно нічого зробити не зможемо. Я ж кажу, це не проблема міста Калуш. Це проблема України.

Відгуки читачів:

У Калуші річки Бистриці немає, вона у Івано-Франківську. У Калуші є Лімниця, яка впадає у Дністер, але Дністер у Дніпро не впадає. Невже політики не знають елементарної географії України! <strong>Володимир , Івано-Франківськ</strong><br/>