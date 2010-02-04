Сучасні види палива Житомирщини

Image caption На Житомирщині 70 родовищ торфу

Житомирщина багата на торф та відходи деревообробки, які, будучи переробленими в сучасні види палива, наприклад, торфогранули, є економним та ефективним джерелом енергії.

В області понад сімдесят торфовищ, проте розробляється лише три. Видобутком та переробкою торфу займається державне підприємство «Житомирторф», жодна інша компанія не має ліцензії на видобуток.

Кадрові переставновки – за два останніх роки тут змінилося кілька керівників – та практично відсутність фінансування призвели до занепаду галузі, яка на сьогодні представлена двома заводами.

Я, як член уряду, беру під свою опіку це підприємство Юрій Продан

Один – дочірнє підприємство «Олевськторф», займається видобутком та переробкою торфу для сільського господарства, другий – Озерянський торфобрикетний завод, спеціалізується на виготовленні паливних торфобрикетів. Але впродовж кількох років це підприємство повільно вмирає, нарощуючи борги та, фактично, призводячи до занепаду населений пункт, де розташоване.

Image caption Напівбрикет торфу

Коли у 2008 році вдалося частково відновити виробництво, це, окрім роботи і зарплати працівникам, ще дало 2 мільйони гривень економії в бюджетній сфері – за рахунок використання для опалення торфобрикетів, а не вугілля.

Чимало уваги приділив Озерянському торфобрикетному міністр палива та енергетики України Юрій Продан під час свого недавнього візиту на Житомирщину:

“Я, як член уряду, беру під свою опіку це підприємство. Ми будемо радитися з міністром вугільної промисловості, до сфери відання якого входить цей об’єкт, для того, щоб уже в першому кварталі розпочати серйозну модернізацію, щоб він почав випускати вкрай необхідну сьогодні продукцію».

Має бути, в першу чергу, політична воля, щоб не було распрів та різних трактувань на рівні міністерства щодо шляхів розвитку Володимир Дебой

Щодо перспектив фінансування, кажуть, в кулуарах йшлося про 20 мільйонів гривень з ще не прийнятого державного бюджету. Для порівняння, в минулому році «Житомирторф» отримав два з половиною мільйони.

В області зовсім не проти подібного розвитку подій, проте розуміють, що так швидко питання не вирішити. Заступник житомирського губернатора Володимир Дебой, який є куратором галузі вважає, що все з’ясується після виборів. Він нарікає на те, що обласна влада практично не впливає на процеси, адже підприємство «Житомирторф» напряму підпорядковане концерну «Укрторф», і всі рішення ухвалюються в Києві.

Заступник житомирського губернатора Володимир Дебой каже, що майбутнє у торфяної галузі велике, але поки що її потенціал не використовуєтсья:

«Має бути, в першу чергу, політична воля, щоб не було распрів та різних трактувань на рівні міністерства щодо шляхів розвитку, щоб не було, говорячи прямо, нечесної приватизації. Інколи ми бачимо, що, напевно, саме це є перешкодою для нормального розвитку. Тому що галузь в цілому є прибуткова, вона є перспективна і вона є дуже ліквідна»

Зважаючи на кількість та якість запасів торфу на Житомирщині, його у вигляді палива можна не лише використовувати для власних потреб, а ще й отримувати прибутки від експорту – у розвинених країнах торфогранули користуються неабияким попитом. Хоча, як кажуть в області, завдання обігріти Європу не ставиться – для початку хотілося б забезпечити себе.