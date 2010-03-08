"Збудуй хату з лободи?" Краще - з соломи

Солом'яний дім з'явився в одному із сіл Рівненщини. Його власник, рівнянин Володимир Лип'юк, переконаний, що таке житло не тільки надійне, але й до того ж екологічне та дешеве.

"Будинок унікальний тим, що зроблений iз дерев'яного каркасу, який заповнений солом'яними тюками і поштукатурений глиною",- каже Володимир Лип'юк, власник незвичного двoповерхового котеджу за 60 кілометрів від Рівного.

Володимир Лип'юк розповідає, що інформацію про таку методу зведення житла знайшов в iнтернеті, а ось проект котеджу розробляв самотужки.

Будинок ... зроблений iз дерев'яного каркасу, який заповнений солом'яними тюками і поштукатурений глиною В.Лип'юк

Для певності спочатку випробував технологію на своєму сараї: "Зробили так само, як і в будинку, каркас дерев'яний, заповнили тюками і побачили, що виходить, як запланували. Тоді вже почали зводити будинок. Глину брав у місцевому кар'єрі, солом'яні тюки у фермерів. Тюки зроблені з житньої соломи, гризуни її не люблять".

Обігріває будинок котел на дровах, про запас встановили й електричний, є тут і вода, і каналізація. Про переваги будівництва житла із соломи Володимир може розповідати годинами.

Image caption Оздоблювальні роботи

Втім, чи не найголовніший аргумент - вартість такого будинку. Господар підрахував, що двоповерховий котедж на 100 квадратів «під ключ» обійшовся у 35 тисяч доларів. Саме стільки сімя Лип'юків отримала, продавши свою однокімнатну квартиру у місті, де донедавна мешкали.

Відтепер матимуть п'ять кімнат - тішиться господар, який каже, що давно мріяв про затишний куток за містом, щоби працювати на землі і забезпечувати сім'ю здоровою їжею.

Рівненщина має всі шанси стати першою областю, де збудують ціле поселення з будинків такого типу С.Євтушенко

Нині, показує Володимир, залишилися оздоблювальні роботи, тож сімейство вже за місяць планує відсвяткувати новосілля.

Сім'я Лип'юків не є першовідкривачами у будівництві будинків із соломи.

Інженер-будівельник Святослав Євтушенко з Рівного, який є активним прихильником таких будівельних технологій, розповідає: "Рівненщина має всі шанси стати першою областю, де збудують ціле поселення з будинків такого типу. Розробили проект місцеві науковці, а в селі Радиславка, що за 20 кілометрів від Рівного, вже виділено сім з половиною гектарів землі. Усього заплановано збудувати 56 котеджів, роботу планують розпочати вже цього року".