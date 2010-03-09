У Стамбулі спалахнула стрілянина біля консульства України.

Турецький охоронець українського консульства вистрелив у чоловіка, який казав, що озброєний і має вибуховий пристрій, повідомляють турецькі ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, при спробі увійти до приміщення консульства України чоловіка було поранено. Його забрали до лікарні.

З повідомлень про інцидент у стамбульському районі Флорія незрозуміло, насеільки серйозно той чоловік поранений.

Про особу зловмисника не повідомляють, але турецький телеканал НТВ цитує місцевого урядовця, який сказав, що інцидент біля українського консульства не був спробою теракту.

За словами урядовця, мера Стамбула Мауммера Ґюлера, причиною інциденту були приватні мотиви чоловіка, який заявив, ніби має бомбу.

Повідомляють, що 29-річний турок міг бути одружений з українкою.