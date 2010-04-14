На чому літають президенти?

Image caption Урядові Ту-134 та Іл-62

У Польщі триває тиждень жалоби за загиблими під час авіакатастрофи у Росії, серед яких були президент Качинський та його дружини. У зв’язку з трагедією Бі-Бі-Сі вирішили дізнатись, на чому літають глави інших держав. Цікаво, що президент Росії цього року збираєтсья купити до свого ангару українські Ани. А президенти Литви взагалі до останнього часу користувались рейсовими літаками.

Президентський авіапарк в Україні налічує 3 борти.

Image caption Ту-134

Для близьких перельотів – старенький Ту-134 виготовлений на початку 80-х. У 2008-му цей літак став яблуком розбрату між тодішнім президентом Віктором Ющенком та тодішнім прем’єр-міністром Юлею Тимошенко. Президент не зміг на ньому долетіти до Львова через технічну несправність. Пілоти здійснили аварійну посадку у Борисполі. “Літак (був) несправний на стільки, що виникає реальна загроза, що ми не зможемо приземлитися, - пригадує той політ Ірина Ваннікова, прес-секретар Віктора Ющенка. Вона тоді також була на тому борту. "Декілька годин ми літаємо над Києвом, щоб вилітати пальне, для того щоб здійснити посадку.”

Після приземлення Віктор Ющенко взяв інший літак Іл-62, на якому і відлетів до Львова. Тимошенко звинуватила Ющенка, що він наче-б-то забрав її літак, на якому вона мала летіти в Москву на газові переговори.

Іл-62 - одноліток Ту. Цей борт використовують для дальніх перельотів. У 2003-му році тодішній президент України Леонід Кучма розповів про одну з поломок. Інцидент трапився у Марокко, де літак сідав щоб дозаправитись на шляху до Латинської Америки. На швидкості 300 км на годину під час посадки відлетіло переднє колесо, - розповів Леонід Кучма. Пілоти, скільки могли, тримали літак на задніх колесах, і на переднє поставили в останній момент.

Image caption Як-40

Ще один пенсіонер з президенського ангару - Як-40. Ірина Ваннікова розповідає, що ним вищі особи держави користуються, якщо треба приземлятись на коротких смугах, де інші літаки не зможуть приземлитись. Зокрема саме Яком Ющенко прилетів до Криму після вибуху в Євпаторії 2 роки тому.

Image caption У салоні Ан-74

Українська преса також повідомляє і про 4-й борт, який є в президентському ангарі. Це новий удосконалений Ан-74. Повідомляють також, що цей літак перевозить перших осіб держави з 2004-го року. Дальність польоту середня - 3 з половиною тисячі кілометрів. Деякі видання зазначають, що на його борту для глави держави обладнано окремий блок обслуговування, куди входять кухня і санвузол. Орієнтовна вартість такого Ана – $12 млн.

У 2007-му році з’явилась інформація про поповнення віп-авіапарку літаком Airbus ціною у майже 60 млн доларів. “Це найбільш безпечний літак у світі за вимогами безпеки польотів, - розповідає Ірина Ваннікова, – і власне, на скільки я розумію, тому держуправління справами вибрало саме цей концерн і саме цей літак”.

Image caption Airbus

У 2008-му році керівництво Державного управління справами президента України, яке через державну авіакомпанію “Україна” забезпечує авіаперельоти перших осіб держави, повідомило, що в новому літаку Airbus А-319-115XCJще не готовий салон і його відправили виробнику, щоб довести до ладу. Вже у 2009-му вартість літака зросла з 60 до 86 мільйонів доларів. Втім він досі так і не потрапив до президентського ангару і його продовжують добудовувати у Далласі (США).

Новий літак п’ятого поколіня Ербас — це має бути «Банкова в мініатюрі» - з кабінетом, залою засідань, кімнатою відпочинку та кухнею.

Тільки Ербасом користуються президенти Франції з часів Жака Ширака. Теперішній президент Франції Ніколя Саркозі літає на літаку Ербас-А-330. Кореспондент Української служби Бі-Бі-Сі у Франції Алла Лазарєва відзначає, що на купівлі президентського літака вирішили зекономити. Тому купили літак б/у. «Це було дуже розрекламовано і французькі медіа на перших шпальтах вказували, що заплатили лише 60 млн євро замість 180, якби купувати у виробника».

У Президента США Барака Обами – 2 біло-блакитних Боінга. Збудовані у 1990-му році, вони ідентичні і літають разом. Як і серійний Боінг-747, президентський також триповерховий. На першому – в основному вантажне відділення, на другому – житлові приміщення, на третьому – кабіна пілотів та комунікаційне обладнання. Президент Росії, як і Президент США, підтримує вітчизняного виробника. Дмитро Мєдвєдєв літає на російському ІЛ-96-300ПУ. Цей лайнер доробила англійська компанія спеціально для Дмітрія Мєдвєдєва, - розповідає кореспондент Укрінформу у Росії Ігор Соловей:

Image caption Ан-148

«Літак має кілька кімнат, робочий кабінет, спальню, приміщення для супроводжуючих осіб, бар, душову кабіну. Сантехніка на борту виготовлена під золото. Вартість такого літака біля 60 млн доларів.». Як розповідає кореспондент, в адміністрації Дмітрія Мєдвєдєва зараз говорять про те, що потрібно оновити авіапарк керівника держави. Серед іншого цього року планують закупити 2 українські АН-148. Втім президент Росії все одно ними не користуватиметься, адже за російськими правилами літак має експлуатуватись у Росії не менше 2-х років перш, ніж на нього може ступити нога президента.

Для країн Балтії питання президентських літаків взагалі довгий час не стояло. Якщо потрібно було перелетіти кудись в межах Європи, то президент летів економ-класом. Якщо потрібен був міжнародний далекий переліт – то бізнес-класом. На різні офіційні зустрічі з участю багатьох держав президентів балтійських країн підвозив на своєму літаку Ту-154 Лєх Качинський, - передає наш кореспондет у Литві Віктор Чернишук. Зараз же довелось посилити заходи безпеки. У Литві для офіційних делегацій знову почали використовувати літак Джет Стар. Колись його купив президент Бразаускас. Втім згодом від літака відмовились через його неекономічність.

В Україні ж вважають, що модернізація президентського авіапарку поки що не на часі.

"Стосовно літаків. Ви знаєте, їх, звичайно, давно пора міняти. Але у нас криза в країні, тому це питання треба буде розглядати уже після того, як наша країна вийде з кризи", - сказав перший віце-прем’єр-міністр України Андрій Клюєв. Втім додав, що після трагедії під Смоленськом, кабмін провів спеціальну нараду щодо підвищення безпеки польотів.