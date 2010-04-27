Верховна Рада ратифікувала харківські угоди

Image caption Сутички у Верховній Раді, які супроводжували ратифікацію угод про бази російського флоту в Україні.

Верховна Рада ратифікувала угоди з Росією, які передбачають подовження на 25 років терміну перебування баз російського військовоморського флоту на території України.

За ратифікацію зареєстровано 236 голосів депутатів. Депутати від БЮТ та “Нашої України – Народної самооборони” демонстративно полишили сесійну залу Верховної Ради.

Бурхливе голосування у Раді Розгляд питання про ратифікацію тривав менше півгодини, після чого 236 депутатів проголосували «за». При цьому фізично більшість депутатів у цей час блокували трибуну, або були учасниками бійок. Депутат від НУНС Юрій Кармазин, виступаючи з місця, заявив, що складення присяги новими депутатами було незаконним, адже у залі на початку засідання зареєструвалися 211 депутатів, а більшість отворів для карток для голосування зламані чи зіпсовані клеєм. Голоси нових 12 депутатів ( 11 від Партії регіонів та 1 від БЮТ) були вирішальними для голосування щодо ратифікації угоди.

Зранку попри блокування парламентської трибуни, протести опозиції та задимлення сесійної зали, голова Верховної ради Володимир Литвинв почав засідання парламенту складенням присяги нових депутатів, які заступили місця тих, хто перейшов на роботу до нового уряду.

При цьому у голову кинули кілька яєць, від яких він прикривався парасолькою. Щодо причини задимлення, то дехто із депутатів каже, що це були димові шашки, застосовані депутатами від опозиційних фракцій – БЮТ та НУНС.

Депутат від НУНС Юрій Кармазин, виступаючи з місця, заявив, що дим був застосований проти опозиції. Приведення до присяги нових депутатів він назвав незаконним, адже у залі не зареєструвалися 226 депутатів, а більшість отворів для карток для голосування зламані чи зіпсовані клеєм.

Image caption Голову Верховної Ради Володимира Литвина парасольками захищали від депутатів опозиції, які кидали в президію яйцями.

Голоси нових депутатів були вирішальними для результатів голосування щодо ратифікації угоди про подовження базування у Криму російського флоту.

У понеділок комітет Верховної ради з питань національної безпеки не зумів ухвалити рішення щодо ратифікації російсько-української угоди. За словами його голови Анатолія Гриценка, голоси на засіданні комітету розділилися порівну: 7 за, 7 проти.

Два інші парламентські комітети - з закордонних справ і європейської інтеграції рекомендували Верховній Раді не ратифіковувати угоду щодо флоту як таку, що суперечить конституції.

Вважаю, що ця угода, яка була підписана президентами Росії та України 21 квітня, позначає новий етап взаємин між нашими країнами... Ми розуміємо, що Україні ця угода дозволяє більш оптимістично дивитися на розвиток економіки. Попереднє керівництво України довело країну до ситуації повної кризи. Спікер російської Держдуми Боріс Ґризлов.

Державна дума Росії також сьогодні ратифікувала угоду між Росією та Україною про продовження базування Чорноморського флоту на території України до 2042 року. Російські парламентарі привітали новину про рішення українських депутатів оплесками. У Москві за ратифікацію проголосувало 410 депутатів Держдуми.

По завершенні голосування з питання ратифікації харківських угод голова Верховної Ради оголосив розгляд іншого питання – про ухвалення бюджету на поточний рік. Попри формальне дотримання процедури з виступами міністра фінансів та голови профільного бюджетного парламентського комітету тривало менше 10 хвилин. «За» проект бюджету «за основу» та «в цілому» проголосували 245 депутатів. Після цього парламентарі також проголосували за змінення графіку своєї роботи, і відмовилися від подальших сесійних засідань цього тижня.

Image caption Депутати від опозиції намагалися перешкодити ратифікації.

Опозиція об'єдналася

Провідні українські опозиційні партії вивели своїх прихильників на вулиці у центрі Києва під гаслами осуду намірів Верховної Ради ратифікувати україно-російську угоди про подовження перебування російського флоту на території України, укладену минулого тижня у Харкові на зустрічі президентів України та Росії.

Кореспондент Бі-Бі-Сі каже, що демонстранти опозиції у вівторок зранку не могли підійти до самої будівлі Верховної Ради, бо ще від суботи довкола парламентського майдану були вилаштувані намети Партії регіонів під гаслами підтримки президента Януковича.

Кільцем довкола наметів під гаслами "Підтримуємо президента" стоїть кордон міліції, яка відокремлює прихильників уряду від набагато більшого натовпу опозиції під гаслами: "Кримом не торгують", "Іноземний флот - в Росію" тощо.

Кореспондент каже, що фактично будівлю парламенту відгороджено від антиурядових демонстрацій подвійним кільцем міліції у спеціальному спорядженні та наметів Партії регіонів з невеликою кількістю людей. За його словами атмосфера напружена, але він не бачив жодних сутичок.

Напередодні в Україні повідомляли про зустрічі лідерів опозиційних партій, зокрема Юлії Тимошенко та Віктора Ющенка, щоб координувати протести проти харківських угод Януковича-Медведєва, твердячи, що вони є антиконституційними.

Image caption Угоди у Харкові підписали президенти Росії і Україн

Путін в Україні

Напередодні голосування в Україні пізно увечері прилетів російський прем'єр міністр Владімір Путін.

Коментуючи підписані минулого тижня у Харкові угоди щодо перебування Чорноморського флоту Росії та ціни на газ, Владімір Путін висловив здивування такою бурхливою реакцією в Україні.

Він сказав, що питання базування російського флоту обговорювалось з попереднім урядом Юлії Тимошенко, і тоді не висловлювались жодні заперечення.

Юлія Тимошенко наразі закликала не допустити ратифікації цих угод в українському парламенті, твердячи, що вони порушують Конституцію України про базування іноземних військ на території України.

Пан Путін взагалі заявив, що подовження перебування флоту Росії у Севастополі обійшлося досить дорого і що Росія також втратить багато, знизивши ціну на газ для України.

Він відзначив, що подовження термінів перебування ЧФ на 25 років позитивно позначиться на роботі українських суднобудівних підприємств.