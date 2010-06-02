Кондомати в університеті: за чи проти?

В університетах Херсона планують встановити кондомати. Це спеціалізовані автомати з продажу контрацептивів.

Серед чиновників та депутатів не всі підтримують ідею встановлення кондоматів. Утім, ініціатор нововведення, херсонський благодійний фонд "Мангуст", вважає, що таким чином можна зменшити темпи розповсюдження серед молоді ВІЛ-інфекції та хвороб, що передаються статевим шляхом.

Україна веде перед у Європі за цими показниками. У світі вона - п’ята після африканських країн, а у Херсоні, за офіційними даними, протягом 2009 року поставили на облік 92 ВІЛ-інфіковані людини у віці від 18 до 25 років. Діагноз – хвороби, що передаються статевим шляхом, - отримали майже 6 тисяч людей.

В університетах – так, у школах – ні

У головному корпусі Херсонського державного університету легко можна купити пиріжки чи булочку, каву або чай. На другому поверсі розташована маленька книгарня, є крамничка, де можна придбати канцтовари, і навіть косметику. Незабаром тут планують встановити і кондомати.

Студенти розповіли Бі-Бі-Сі, як вони ставляться до нововведення і чи знають, що таке кондомати. Більшість про такі автомати почули вперше. Втім, молодь точно знає, для чого вони потрібні.

Студент Олександр розказує, що кондомати потрібні для запобігання небажаної вагітності та захворювань. Він вважає, що кондомати слід встановити майже всюди: в магазинах, на вулицях, в університетах і навіть школах.

Із ним погоджуються не всі. Його однокурсниця Яна говорить, що такими темпами кондомати з’являться і у школах, чого, на її думку, не слід допускати.

Планується, що упаковка презервативів у кондоматі коштуватиме від 10 до 19 гривень. Студентка Вероніка визнає, що це задорого, але купувати готова: "Здоров’я важливіше ніж гроші. Дорого, а що робити?".

На думку Максима, якщо людині дуже потрібні контрацептиви, то не важливо, скільки вони коштують. Втім, погоджується, що для студентського гаманця оптимальна ціна за упаковку - 15 гривень.

Неоднозначну реакцію викликає встановлення кондоматів і серед ректорів університетів, місцевих чиновників та депутатів. Дехто вважає, що вони взагалі не потрібні, хтось каже, що їх треба встановити деінде, тільки не в університетах.

Хто має проявити ініціативу: держава чи бізнес?

Євгенія Лисак, координатор проекту "Адвокаційна кампанія доступу студентської молоді до кондоматів у вишах Херсона" розповіла, що під час моніторингу, який тривав з лютого, вони з’ясували, що не в усіх точках продажу контрацептиви якісні, не завжди там дотримуються потрібних умов їх зберігання.

Вона впевнена, що кондомати вирішать ці проблеми. Окрім того, вони допоможуть подолати сором і страх, який відчуває молода людина, коли приходить в аптеку чи супермаркет за презервативом.

Євгенія Лисак вважає, що купити кондомати мають за бюджетні кошти, інакше, якщо цим опікуватимуться комерційні структури, презервативи коштуватимуть дуже дорого, приблизно як у кіосках, а отже, стануть недоступними для студентів.

"Ми проводили моніторинг цін. Три презервативи високої якості коштують від 20 до 25 гривень. Який студент може це собі дозволити?", - розповідає пані Лисак.

Євгенія Лисак розказує, що один такий автомат приблизно коштує 5 тисяч гривень, а його обслуговування – 500 гривень на місяць. Вона вважає, що цим можуть займатись як соціальні служби, так і соціальні аптеки.