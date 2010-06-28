Сміхотерапія для дітей - це серйозно?

У Львові хворих дітей лікують сміхом.

Вже другий рік у місті працює благочинний фонд „Доктор Клоун”, волонтери якого відвідують лікарні і веселять старших та зовсім маленьких дітей.

Свою справу вони називають „терапією сміхом”. Долучаються до неї зовсім не професіонали, а всі ті, кому не байдуже.

П’ятеро незвичних лікарів не у білих халатах, а в яскравих, веселих костюмах піднімаються сходами Львівської обласної дитячої спеціалізованої лікарні. На зустріч прибиральниця закладу – радіє: давно не бачила волонтерів. І дійсно, деякий час їх не було.

"Чудо-лікарі самі похворіли на якусь алергію. Але як тільки одужали – одразу взялися до справи".

Після таких процедур діти краще сприймають справжніх лікарів. У них піднімається настрій, вони не так бояться уколів. Лікар-гематолог Оксана Купчак.

Розвеселити дітей буває непросто. Особливо важко, кажуть волонтери, у відділеннях гематології та онкології, або там, де лежать немовлята.

Піднімають настрій клоуни завдяки тарілкам, що крутяться, мильним бульбашкам, веселим пігулкам-цукеркам, книжок, клоунських носиків, надувним кулькам.

Особливо дітям подобається, коли з кульок роблять тваринку на пам'ять.

А ще любить малеча, коли їй міряють тиск чи слухають серцебиття завдяки інструментам у вигляді м’яких іграшок.

Деякі діти, буває, зустрічаються з лікарями-клоунами по два, а то й більше разів.

Терапія сміхом – це можна сказати ціла наука. Деякі лікарі порівнюють сміх із масажем. Дослідження доводять, що усмішка дійсно лікує. Психолог Мар’яна Франко

"Після таких процедур діти краще сприймають справжніх лікарів. У них піднімається настрій, вони не так бояться уколів", - констатує лікар-гематолог Оксана Купчак.

"Терапія сміхом – це можна сказати ціла наука. Деякі лікарі порівнюють сміх із масажем. Дослідження доводять, що усмішка дійсно лікує", - говорить психолог Мар’яна Франко.

Волонтерами «Доктора клоуна» стають різні люди. В основному студенти. Є економісти, історики, біологи, а є і майбутні медики чи психологи. Їх склад часто змінюється. Але ті, що побували у ролі лікарів-клоунів, набираються і досвіду і позитиву, - зізнаються волонтерки Дана Качмар і Таня Матіїшин.

Організації «Доктор клоун» вже давно діють у Росії і в Польщі.

Саме від поляків львів’яни переймали досвід.

Донедавна фонд «Доктор клоун» діяв тільки у Львові, а тепер запрацював у Запоріжжі. Там відкрито філію львівської організації.

Наступним містом, у якому хворих дітей лікуватимуть сміхом, стане Рівне.