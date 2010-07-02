Україна відмовилася від членства у НАТО

Напередодні візиту до Києва Держсекретаря США, Верховна Рада ухвалила закон Про засади зовнішньої та внутрішньої політики, який передбачає дотримання позаблокового статусу України.

«За» законопроект, поданий президентом Віктором Януковичем, проголосували 259 депутатів, як від фракцій, що входять до правлячої коаліції, так і від по позиційних БЮТ та НУНС. Голосування відбулося майже опівночі.

Закон, зокрема, передбачає, що головним принципом української зовнішньої політики «має бути дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах,» при цьому пріоритет має участь Києва у розвитку європейської системи колективної безпеки, а із НАТО та іншими військово-політичними блоками передбачається лише «продовження конструктивного співробітництва.»

Новий закон також передбачає внесення змін до закону України Про засади національної безпеки у тій частині, де йшлося про інтеграцію Києва до євроатлантичного безпекового простору як пріоритет національних інтересів.

Крім того, зі статті про головні напрямки державної політики у питаннях національної безпеки виключено норму про «набуття Україною членства в Організації Північноатлантичного договору.»

Водночас, депутати вирішили залишити у засадах української зовнішньої політики мету приєднатися до ЄС «при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства із російською Федерацією, іншими країнами СНД, а також іншими кранами світу.»

Мовне питання

Визначаючи основи внутрішньої політики, депутати не погодилися із пропозицією опозиції закріпити за українською мовою статут «єдиної державної,» утім, і російська мова не набула статусу «другої державної,» як свого часу обіцяли впродовж кількох виборчих кампаній своїм виборцям представники Партії регіонів.

Замість цього «мовне питання» отримало таку трактовку у новому законі: «Забезпечити розвиток і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин.»

Крім того, у засадах внутрішньої політики серед пріоритетів відзначено поступовий перехід до контрактної армії, будівництво доступного житла, реформа пенсійної системи, реформування системи освіти, перехід до страхової медицини та створення громадського мовлення.