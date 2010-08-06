Київський храм мормонів для 9-ти країн Східної Європи

Київський Український храм - перша у Східній Європі культова споруда мормонів.

Image caption Мормони завжди одягаються у білі сорочки і чорні штани

В Україні нараховують 11 тисяч мормонів.

Площа храму 2 тис квадратних метрів і розташований він на п'яти гектарах землі. Окрім храму, на території є ще готель для відвідувачів з інших країн і міст.

Прихильниця віровчення мормонів Людмила говорить, що одяг має бути скромним і формальним. У храмі мормони перевдягаються у спеціальних вбиральнях у білий одяг і спеціальні капці, щоб наголосити на своїй чистоті.

Сама споруда скромністю не відрізняється, храм вражає своєю розкішністю і більше нагадує не аскетичну церкву, а п'ятизірковий готель.

Людина за стійкою перевіряє документи. Картка зі штрих-кодом засвідчує, що ви належите до мормонів.

Якщо ж ні - до будівлі не впустять. Для не мормонів є спеціальне приміщення - Дім зборів.

У храмі немає ікон, лише подекуди розвішені картини із зображенням різних сцен із життя Ісуса Христа.

Храм поділений на кімнати - для навчань, для молитви, для обрядів хрещення або вінчання.

Весь храм комп'ютеризований, інформація надходить до розгалудженої мережі, тобто, документ про шлюб чи хрещення ви можете отримати, як у Києві, так і в Америці.

Впадає в око повна відсутність хрестів на території храму. На конусній верхівці будівлі стоїть лише статуя з горном, більше ніякої символіки.

"Це фігура ангела Мороні, який проповідує всьому світу Євангельську вістку. Хрести - це символ страждань і смерті Ісуса Христа. Зараз ми більш радуємося тому, що Ісус Христос дає нам можливість бути радісними і щасливими," - розповів вірянин церкви Сергій.

Звідки походять мормони

Вчення мормонів походить з кінця 19 сторіччя зі Сполучених Штатів. У Штаті Юта, у місті Солт-Лейк-Сіті міститься головний храм Церкви.

Мормони опираються у своєму вченні як на книгу Мормонів, так і на Біблію.

У світі налічується більше 10 мільйонів прихильників віровчення мормонів. Вони відомі своїм здоровим способом життя - не вживають чай, каву, тютюн і алкоголь.

Одна з основ учення викликає найбільшу критику християнської громадськості - це полігамія.

У Сполучених Штатах відомі кримінальні справи щодо полігамії. Наприклад, шістнадцятирічна дівчина втекла зі своєї сім'ї, коли її намагалися видати заміж за послідовника церкви мормонів, у якого вже було чотирнадцять дружин.

Українські мормони наявність полігамії у наші часи заперечують.

На екскурсії у храмі побував посол США в Україні Джон Тефт.

"Я вражений храмом. Як американський посол, я знаю багатьох американців, які живуть тут і належать до різних віросповідань. Мені здалося, що варто прийти сюди і привітати членів церкви і побачити храм. У нас був дуже цікавий тур. Я - католик, але одна з гарний речей у Америці - це багато різних конфесій і це важливо, що люди можуть самі робити свій вибір," - розповів пан Тефт.

Храм мормонів у Києві буде єдиним для дев'яти країн Східної Європи.

Релігієзнавець, доктор філософських наук Віктор Єленський пояснює, що Україна для побудови церкви була обрана не випадково.

"В Україні найкраща з пострадянських країн ситуація з релігійною свободою. Тут немає такого рівня дискримінації релігійних меншин, як це є у Білорусі чи Росії, тим більше - у середньоазійських країнах. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації є найбільш ліберальним поміж усіх країн колишнього Радянського Союзу."