Вибори в Криму: КПУ в опозиції до ПРУ

Офіційних результатів місцевих виборів в Криму очікують тільки у п'ятницю, та в кримському осередку Партії регіонів вже кілька днів святкують, як там кажуть, абсолютну перемогу.

Image caption Колишній союзник Партії регіонів комуніст Леонід Грач сьогодні говорить про опозицію і ошуканство на місцевих виборах

Кримська влада запевняє – вибори пройшли чесно та без значних порушень. Однак опозиціонери не погоджуються, заявляють про масові порушення, тисячі вкинутих бюлетенів та вимагають їх перерахунку.

Неофіційно про офіційні результати

Оголошення остаточних результатів виборів від територіальної виборчої комісії в Криму очікують без особливого інтересу.

Бо ці результати вже оголосив голова ради міністрів автономії Василь Джарти. Згідно із ними, очолюваний ним кримський осередок президентської Партії регіонів тотально переміг майже в усіх районах та містах автономії:

"Партія регіонів на сьогодні отримала ці повноваження, і я розумію, що сьогодні виборці надали Партії регіонів кредит довіри. Нам цей кредит довіри треба виправдати. Я хочу сказати, що вибори в Криму, як я і казав раніше, пройшли чесно і демократично".

Image caption Василь Джарти заявляє про тотальну перемогу Партії регіонів у Криму

В парламенті Криму, за даними Джарти, "регіонали" займуть до 80 місць із 100. Більшість оглядачів впевнені, що такі самі дані озвучить і тервиборчком.

Василь Джарти також заявив, що на другому місці, за результатами парламентських перегонів, опинились комуністи, які отримають у парламенті близько шести місць.

На третьому – Народних Рух України, за списками якого йшли представники Меджлісу кримськотатарського народу. Вони отримають не більше чотирьох місць.

Також у кримський парламент, за словами голови кримського уряду, ледь подолавши трьохвідсотковий бар’єр, потрапляють партії "Союз", "Російська єдність" і "Сильна Україна".

А от партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко, за словами кримського прем'єра, із результатом 2,5 відсотка у парламент не пройшла.

"Вакханалія, каруселі, підкуп"

Попередні підсумки виборів - це торжество шахраїв. Це гримаса авантюристів з Партії регіонів. Леонід Грач, КПУ

В Компартії України та партії "Союз" кримського мільйонера Льва Миримського не погоджуються із такими даними і заявляють про масові фальсифікації під час виборів.

Лідер кримських комуністів Леонід Грач висловлюється недвозначно:

"Якщо із 25 районів тільки шість здали протоколи по виборах у Верховну Раду Криму, а основна частина, на кінець третьої доби, не здала, як виглядають заяви Джарти ще від другого листопада про розподілення, до десятих голосів, в парламенті. Я уже не кажу про те, яка вакханалія творилась напередодні, а особливо у день голосування – це і каруселі, і підкуп, доходило до того, що при підрахунку голосів з приміщення видворяли офіційних спостерігачів".

Комуністи та "союзівці" вже виступили із вимогою перерахунку бюлетенів.

У разі, як влада не стане на їхні вимоги, обіцяють судові процеси та акції протесту.

"Батьківщина" поза грою

А от лідер кримської "Батьківщини" Андрій Сенченко в інтерв’ю Бі-Бі-Сі заявив, що вони не оскаржуватимуть результатів голосування, бо не вірять у судочинство.

Для них закон, що дишло…. Якщо вже Джарти оголошує результати виборів, а не виборча комісія... Андрій Сенченко

За словами Сенченка, системна масова фальсифікація була закладена в самому законі про вибори. Він каже, що реальний відсоток "Батьківщини" на виборах у парламент автономії - не менше восьми, а результат, що його озвучив Василь Джарти – це "політична розправа".

"Як таких, виборів не було ні в Криму, ні взагалі в країні, тому що закон про вибори писали спеціалісти з фальсифікацій. Це стосується і загальновідомих речей, таких як принцип формування територіальних комісій, можливості ухвалювати рішення без кворуму. Так і більш тонких речей, наприклад, прибрали із закону норму, згідно з якою всі бюлетені мали бути у полі зору спостерігачів".

Успіхи і поразки кримсько-татарських політиків

Не оскаржуватиме виборів і Меджліс. Там теж кажуть, що через новий закон про вибори вони отримали результат вдвічі менший від очікуваного.

Проте, як запевняє один із лідерів кримських татарів Рефат Чубаров, ці вибори показали зростання довіри кримських татарів до Меджлісу:

"Ми не змогли добитися бажаних результатів за цих умов, але в цілому ми задоволені результатом. Наші представники будуть у всіх регіонах, і всіх радах. Вони з легкістю подолали трьохвідсотковий бар'єр із результатами 7-10 відсотків".

Це, за словами Чубарова, продемонстрував повний провал на виборах опозиційних до Меджлісу кримськотатарських сил, які, як запевняє Чубаров, були проектом влади, спрямованим на розпорошення голосів татарів.

Image caption Рефат Чубаров: попри поганий новий закон про вибори, кримські татари не оскаржуватимуть результатів

Ці вибори для Меджлісу стали знаковими і тому, що вперше він отримав свого мера – ним став Альбєрт Кангієв, який, за попередніми даними, переміг у Білогірську.

На думку багатьох кримських експертів, Меджліс має шанс стати найбільш організованою опозицією у Криму.

Політичний оглядач Ян Сініцин в інтерв’ю Бі-Бі-Сі сказав, що криза Меджлісу останніх років минає, і він знову активно починає нарощувати м'язи. Також, як прогнозує експерт, в опозицію перейдують комуністи та партія "Союз", які, втім, на його думку, не матимуть серйозного впливу.

"На мій погляд, така, натуральна опозиція в Криму – це кримські татари і їхня політична платформа "Курултай-Рух". Наскільки я розумію, вони будуть в наступному нашому парламенті опозицією, причому опозицією принциповою, тому що проблеми кримських татарів – вони є системними, і це не предмет для якихось переговорів, чи спекуляцій, суто політичних".