Знову 'Свобода' і пам'ятник - цього разу угорцям

На Закарпатті міліція утримує під вартою трьох активістів партії "Свобода", підозрюючи їх у пошкодженні пам'ятника "На честь переходу угорськими племенами через Карпати". Пам'ятник розташований на Верецькому перевалі біля села Верб'яж Воловецького району.

Image caption Пам'ятник пошкоджували й раніше, але цього разу міліція вчинила арешти дуже швидко

За повідомленнями департаменту зв'язків із громадськістю МВС України, за підозрою у скоєнні злочину затримані мешканці Закарпаття 65-го, 72-го та 86–го року народження. Один з них, як повідомляє міліція, дає покази та розповідає, як він та його друзі підпалювали пам'ятник.

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" підтверджує, що затриманими виявилися голова Закарпатської обласної організації "Свободи" Олег Куцин, його заступник Руслан Поливко та голова Ужгородської міської організації партії Томаш Лелекач.

У відділі зв'язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області Бі-Бі-Сі повідомили, що зараз затримані знаходяться у Воловецькому райвідділі міліції, а правоохоронці проводять додатковий огляд місця події та опитують свідків.

Протести проти пам’ятника не припиняються

Image caption Міліція твердить, що підозрювані зізналися

Інцидент довкола пам’ятника "На честь переходу угорськими племенами через Карпати" - далеко не перший.

Збурення навколо монумента сталися після того, як колишній президент Віктор Ющенко оголосив про встановлення пам'ятника з нагоди 1100-річчя приходу угорців у Карпатську низовину.

Пам'ятник продовжує залишатися постійним елементом напруги. При цьому є очевидним, що експлуатувати цю напругу можуть у вигідний для себе спосіб не тільки представники українських організацій правого спектру, але й, з метою ескалації напруги в угорсько-українських стосунках, наприклад, окремі представники чи й спецслужби сусідніх з Україною держав, зацікавлені в перспективі у ревізії державних кордонів і відриві Закарпаття від України Висловлювання політологів у закарпатській пресі

Судячи з тодішніх коментарів Віктора Ющенка та президента Угорщини Ласло Шойома, з яким Ющенко спілкувався на Закарпатті, сторони вирішили зробити обмін: Україна сприятиме встановленню пам'ятника угорцям на Верецькому перевалі, а Угорщина встановить у Будапешті монумент жертвам Голодомору. Тоді преса подала цю домовленість як доконаний факт. Але напередодні приїзду Ласло Шойома до Ужгорода Закарпатська обласна рада не дала згоди на встановлення монумента.

Він з'явився у 2008-му, без згоди Закарпатської обласної ради. Майже одразу ж активісти "Свободи" здійснили біля пам'ятника свою акцію, про яку розповідали тоді так: "На Верецькому перевалі відбулося перейменування пам’ятника 1100-лiття здобуття угорцями нової батьківщини на Монумент покаяння угорського народу за злочини фашистів під час окупації краю угорцями у 1939-1944 рр". Свободівці сказали, що "удосконалили" пам'ятник, встановивши над ним державний герб України, а також меморіальну дошку з надписом: “Вічна пам’ять героям України – Карпатським Січовикам. З вибаченням від угорського народу".

Image caption Навколо пам'ятника точаться запеклі суперечки від часу, коли виникла ідея його збудувати

Цією акцією "Свобода" нагадувала про події 1939 року. Тоді на Верецькому перевалі угорські та польські прикордонники розстріляли близько 600 полонених січовиків, в основному захисників Карпатської Січі, вихідців із Галичини. Ексгумацію та урочисте перепоховання останків, виявлених дослідниками наприкінці минулого року, було заплановано здійснити у 2011 році.

За ці дії нікого із активістів "Свободи" не затримували.

Наступний інцидент стався через майже рік. У березні 2009-го невідомі пошкодили пам'ятник, обливши його червоною фарбою і розмалювавши синьо-жовтими надписами, серед яких - "Будапешт, покайся за Карпатську Україну". Тоді винних у цьому інциденті не знайшли.

Історія, яка не всім подобається

Уперше пам’ятник було встановлено у 1896 році, коли Закарпаття входило до складу Австро-Угорщини. Однак простояв він менше 50-ти років. Наприкінці Другої світової війни угорські війська, відступаючи під натиском Червоної Армії, завбачливо його демонтували.

Наступні 50 років питання про пам'ятник не порушувалося, однак після розпаду СРСР Всесвітня спілка угорців знову поставила його на порядок денний. Це одразу викликало гарячі дискусії аж до повного несприйняття у таборі низки політичних сил в Україні.

Після того, як у 2009 році було вчинено черговий акт проти пам'ятника, у закарпатській пресі писали про політичні наслідки: "Більшість українських організацій Закарпаття ще на етапі обговорення самої ідеї спорудження монумента на Верецькому перевалі висловили свою незгоду з такою ініціативою, наголошуючи на її провокативній суті".