Скелет гігантського вомбата знайшли в Австралії

Копирайт изображения AP Image caption Череп стародавнього вомбата, якого знайшли в Австралії

Вчені вважають, що залишкам гігантського вомбата приблизно два мільйони років. Травоїдна тварина Diprotodon optatum – розміром з чотириколісне авто - важила три тонни, кажуть експерти.

Сучасні вомбати - австралійські сумчаті тварини - лише метр у довжину із коротким хвостом.

Кістки прадавнього вомбата знайшли на фермі на північному сході Австралії у штаті Квінсленд.

Image caption Сучасний вомбат - це маленький звірок

Ця знахідка вважається одним із найважливіших доісторичних відкриттів, оскільки скелет повністю вцілів. Такий гарно збережений скелет знайшли вперше.

Вчені кажуть, що гігантські вомбати жили по всій Австралії, коли сюди прибули перші туземці 50 тисяч років тому.

Залишки викопали в регіоні, який десятиліттями приваблював вчених і мисливців.

Дослідники вірять, що тут можуть бути й інші поховання представників мега-фауни, які колись водилися на австралійському континенті.

Вчені припускають, що гігантські вомбати, можливо, вимерли від агресивних дій людей або, що ймовірніше, від зміни клімату.

Найновішу знахідку перевезуть до Центру скелетів у Рівеслей, де зберігаються залишки рідкісних крокодилів, кенгуру та сумчастих левів.