Суд не повернув Бандері і Шухевичу 'Героїв'

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України залишила в силі рішення Донецького апеляційного адміністративного суду про скасування президентського указу щодо звання Героя України Роману Шухевичу та Степану Бандері.

Image caption Юрій Шухевич, син командувача УПА став на захист батька

Ініціаторами касаційних скарг до суду були екс-президент Віктор Ющенко та син Шухевича Юрій.

"Фактично це означає, що Шухевич - не герой" - сказав в інтерв'ю BBC.ua адвокат Володимир Оленцевич, ініціатор оскарження рішень президента Віктора Ющенка про присвоєння звань Герой України Роману Шухевичу і Степану Бандері.

Декілька десятків представників українських націоналістичних організацій влаштували пікет під будівлею Вищого адміністративного суду, вимагаючи від суддів залишити звання героїв України Бандері і Шухевичу.

Слухання стосовно указів президента Ющенка про присвоєння найвищого звання лідерам націоналістичного руху були призначені на різний час. Cлухання, яке стосується Романа Шухевича, почалося вранці, стосовно Степана Бандери - після обіду.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Оленцевич - оскаржувач президентських указів

Володимира Оленцевича освистали вуличні пікетувальники від всеукраїнської організації "Свобода", Конгресу українських націоналістів та УНА-УНСО.

Донецький адвокат минулого року виступив ініціатором скасувань почесних звань для обох історичних діячів, пославшись, зокрема, на те, що вони не були громадянами України, як того вимагає закон про присвоєння звань героя.

Політика була втілена в укази, але потім - в судочинство

В жовтні 2007 року екс-президент України Віктор Ющенко видав указ про святкування 65-ї річниці з дня створення Української повстанської армії і присвоїв Роману Шухевичу звання Героя України (посмертно). Степан Бандера був удостоєний звання Героя України указом від 22 січня 2010 року.

2 квітня 2010 Донецький окружний адміністративний суд позбавив Бандеру звання Героя України, оскільки він не був громадянином України. Аналогічне рішення цей же суд ухвалив 21 квітня і щодо Шухевича.

6 липня 2010 вищий адміністративний суд України призупинив розгляд касації на рішення Донецького суду, який визнав незаконним указ про присвоєння Роману Шухевичу Героя України.

До боротьби за відстоювання чинності президентських указів щодо героїзації історичних лідерів націоналістичного руху підключилися екс-президент Віктор Ющенко, онук Бандери Степан, партія ВО "Свобода", низка адвокатів і правозахисників.

Справа набула яскравого політичного забарвлення.

Копирайт изображения AP Image caption Для багатьох українців Степан Бандера - символ боротьби за незалежність

Чимало політиків критикували саму спробу поставити під сумнів легітимність президентських указів. А російський правник Роман Орєхов - адвокат Степана Бандери, внука лідера націоналістичного руху, в січні заявляв Бі-Бі-Сі, що укази "залишать у спокої".

В січні цього року в день, коли було заплановано слухання у Вищому адміністративну суді, адміністрація президента Віктора Януковича оприлюднила повідомлення про втрату чинності указу екс-президента Ющенка. Тоді цей крок адміністрації Януковича опоненти розцінили як спосіб тиску на суд.