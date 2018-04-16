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Лавров: Отношения РФ с Западом - хуже Холодной войны

Лавров

Сергей Лавров заявил, что Россия не пыталась изменить место возможной химической атаки в Сирии, которая привела к ракетному удару со стороны США, Великобритании и Франции в субботу.

  • 16 апреля 2018

Тайна язвы Бурули, которая уничтожает кожу

В Австралии бьют тревогу - растет количество заболеваний опасной язвой Бурули, которая уничтожает кожу. Никто до сих пор не знает, как предотвратить ее распространение.

  • 16 апреля 2018

Трамп планировал более мощный удар в Сирии - СМИ

Почему США выбрали не самый радикальный сценарий атаки в Сирии, которой будет "месть России" и секрет счастья Стива Возняка.

  • 16 апреля 2018

Как популярность вредит "милым" животным

Многие люди не знают, что животные, которых они считают самыми харизматичными, в дикой природе находятся под угрозой - об этом свидетельствует опрос.

  • 16 апреля 2018

Кончита Вурст сообщила, что у нее ВИЧ

  • 16 апреля 2018

Видео Сингапур, которого уже нет: уникальная фотоистория

  • 16 апреля 2018

Статьи

Ведущие BBC провели эфир нагишом

Две репортерши BBC оголились перед радиоэфиром. Кэт Харборн и Дженни Эйлс обещали "откровенные, веселые и бесстрашные разговоры".

  • 16 апреля 2018

В России погиб журналист, писавший об армии "Вагнера"

Журналист Максим Бородин выпал с пятого этажа своего дома.

  • 16 апреля 2018

Черногорию возглавил "враг" России?

На выборах президента Черногории, по предварительным данным, победил Мило Джуканович.

  • 16 апреля 2018

"Манчестер Сити" - победитель Премьер-лиги

Подопечные испанца Пепа Гвардиолы забили 93 гола и проиграли за сезон лишь дважды. Их триумф укрепил внезапный проигрыш "Манчестер Юнайтед".

  • 16 апреля 2018

Вашингтон объявит о новых санкциях против России

Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен в понедельник объявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии.

  • 16 апреля 2018

В Лондоне требуют второго референдума по "брекситу"

Известные британские актеры, политики и бизнесмены начали кампанию за проведение "народного референдума" по поводу выхода Британии из Евросоюза.

  • 16 апреля 2018

Дети Башара Асада отдыхали в аннексированном Крыму

Дети президента Сирии Башара Асада в прошлом году отдыхали в лагере "Артек" в Крыму, однако руководство лагеря не сразу узнало, кто их отец, рассказал Русской службе Би-би-си директор "Артека" Алексей Каспржак.

  • 15 апреля 2018