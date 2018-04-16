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Главные новости
Лавров: Отношения РФ с Западом - хуже Холодной войны
Сергей Лавров заявил, что Россия не пыталась изменить место возможной химической атаки в Сирии, которая привела к ракетному удару со стороны США, Великобритании и Франции в субботу.
- 16 апреля 2018
Тайна язвы Бурули, которая уничтожает кожу
В Австралии бьют тревогу - растет количество заболеваний опасной язвой Бурули, которая уничтожает кожу. Никто до сих пор не знает, как предотвратить ее распространение.
- 16 апреля 2018
Трамп планировал более мощный удар в Сирии - СМИ
Почему США выбрали не самый радикальный сценарий атаки в Сирии, которой будет "месть России" и секрет счастья Стива Возняка.
- 16 апреля 2018
Как популярность вредит "милым" животным
Многие люди не знают, что животные, которых они считают самыми харизматичными, в дикой природе находятся под угрозой - об этом свидетельствует опрос.
- 16 апреля 2018
Кончита Вурст сообщила, что у нее ВИЧ
- 16 апреля 2018
Сингапур, которого уже нет: уникальная фотоистория
- 16 апреля 2018
BBC Журнал
Можно ли обмануть детектор лжи?
- 13 апреля 2018
Статьи
Ведущие BBC провели эфир нагишом
Две репортерши BBC оголились перед радиоэфиром. Кэт Харборн и Дженни Эйлс обещали "откровенные, веселые и бесстрашные разговоры".
- 16 апреля 2018
В России погиб журналист, писавший об армии "Вагнера"
Журналист Максим Бородин выпал с пятого этажа своего дома.
- 16 апреля 2018
Черногорию возглавил "враг" России?
На выборах президента Черногории, по предварительным данным, победил Мило Джуканович.
- 16 апреля 2018
"Манчестер Сити" - победитель Премьер-лиги
Подопечные испанца Пепа Гвардиолы забили 93 гола и проиграли за сезон лишь дважды. Их триумф укрепил внезапный проигрыш "Манчестер Юнайтед".
- 16 апреля 2018
Вашингтон объявит о новых санкциях против России
Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен в понедельник объявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии.
- 16 апреля 2018
В Лондоне требуют второго референдума по "брекситу"
Известные британские актеры, политики и бизнесмены начали кампанию за проведение "народного референдума" по поводу выхода Британии из Евросоюза.
- 16 апреля 2018
Дети Башара Асада отдыхали в аннексированном Крыму
Дети президента Сирии Башара Асада в прошлом году отдыхали в лагере "Артек" в Крыму, однако руководство лагеря не сразу узнало, кто их отец, рассказал Русской службе Би-би-си директор "Артека" Алексей Каспржак.
- 15 апреля 2018
Фото дня
Как на Шри-Ланке уже 150 лет делают чай
Почти 5% населения Шри-Ланки работает в чайной индустрии на миллиард долларов. Фотограф Шму Зиен посетил плантации этой страны и исследовал мир цейлонского чая.