Украину на Евровидении-2012 представит Гайтана

Копірайт зображення UNIAN Image caption Гайтана получила наивысшую оценку, однако оторвалась от Макса Барских всего на три балла

На международном песенном конкурсе Евровидение, который пройдет весной в Баку, Украину представит Гайтана с песней "Be my guest".

Гайтана набрала всего 41 балл, всего лишь на три балла опередив Макса Барских, который получил 38 баллов.

Третья в рейтинге - Оксана Нестеренко, которая вместе с голосами телезрителей и оценкам жюри получила 35 баллов.

Финал национального отбора на конкурс Евровидение-2012 состоялся в субботу, 18 февраля, в прямом эфире Первого национального телеканала.

В финале принял участие 21 исполнитель. В частности, Ольга Шанис, Виталий Галай, Макс Барских, Оля Полякова, Эдуард Романюта, группа "Легкий флирт", Игорь Татаренко, Михаил Грицкан, дуэт "Маша Сазонова и Тихон Левченко", МАРТА, Оксана Нестеренко, RAPIRA, Андрей Богомолец, BONDarchuk, RENATA, группа Treeorange, группа NEREALNYE (The Incredibles), Ульяна Рудакова, Мариетта, Лена Волошина.

Победитель национального отбора определялся смешанным голосованием жюри и телезрителей в соотношении 50 на 50.

Зрители голосовали с помощью SMS. Однако в этом году правила голосования для телезрителей несколько изменили. На этот раз с одного номера мобильного телефона можно отправить только одно SMS в поддержку одного участника.

Евровидение - одно из самых популярных телевизионных шоу в мире. Впервые конкурс проводился в 1956 году. Тогда в нем приняли участие представители семи государств.

В 57-м международном конкурсе Евровидение, который пройдет в Баку, примут участие 43 страны.

В 2011 году Украину на песенном конкурсе в Дюссельдорфе представляла Мика Ньютон. Она набрала 159 баллов и заняла 4-е место. Победителем Евровидения-2011 стала группа из Азербайджана.