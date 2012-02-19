Критики называют консервативным фильм-победитель Берлинале

Копірайт зображення Reuters Image caption Паоло и Витторио Травиани получили "Золотого медведя" Берлинале

"Золотого медведя" на Берлинском фестивале в этом году получила документальная драма "Цезарь должен умереть". Стоящий, но консервативный выбор – говорят критики.

Картина рассказывает о жизни убийц и мафиози в тюрьме в Риме, которые, находясь за решёткой, ставят трагедию Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь". При этом их собственные жизненные драмы перекликаются с темой предательства и мести в пьесе.

Глубоко гуманистический фильм Паоло и Витторио Травиани, которым 80 и 82 года соответственно и которые уже полвека снимают кино с политическим подтекстом, ещё до вручения наград пользовался поддержкой берлинской публики.

Критики говорят, что жюри под руководством британского режиссёра Майка Ли сделало "безопасный" с точки зрения возможной критики выбор.

"62-й Берлинале имел всё, что необходимо этому кинофестивалю: сильные политические фильмы молодых вдохновенных режиссёров в конкурсной программе. В этом Берлин может с лёгкостью соревноваться с Каннами и Венецией", - написал немецкий журнал Der Spiegel, одновременно назвав выбор жюри "очень консервативным".

Такого же мнения придерживается и немецкая еженедельная газета "Tagesspiegel".

"Жюри отстранилось от практически всех современных фильмов, которыми восхищались или которые бурно обсуждались на фестивале, который в остальном вызвал восхищение", - пишет газета.

Лучшая актриса – 14-летняя дебютантка

Копірайт зображення Reuters Image caption Рэйчел Мванза: с улиц Киншасы на сцену Берлинале

"Золотого медведя" за достижения в кино получила актриса Мэрил Стрип, которая в этом сезоне буквально собирает награды за роль Маргарет Тэтчер в фильме "Железная леди".

Награду за лучшую мужскую роль получил датчанин Миккель Бое Фольсгаард, который сыграл безумного короля Кристиана VII в костюмированной драме по мотивам реальной истории "Королевское дело". Этот же фильм был награждён за лучший сценарий.

Лучшим режиссёром стал немец Кристиан Петцольд. Отметили его фильм "Барбара" о женщине, которая изо всех сил пытается убежать из ГДР. Этой ленте, в частности, пророчили и "Золотого медведя".

"Серебряного медведя" за лучшую женскую роль получила 14-летняя дебютантка из Демократической республики Конго. Рэйчел Мванза сыграла в фильме "Мятежница", в котором рассказана история девочки Комоны, которую вооружённые повстанцы забрали из родного села и которая стала любовницей их главаря.

Рэйчел Мванза жила на улицах Киншасы, когда её нашёл режиссёр ленты Ким Нгуйен. Читать девушка научилась уже во время работы над фильмом.

Российские фильмы, принимавшие участие в кинофестивале, наград не получили. Украинские ленты в этом году демонстрировались в Берлине вне конкурса.