Кличко хочет наказать Чисору, но менеджер против

Копірайт зображення Reuters Image caption Кличко хотел бы наказать Чисору, но его тренер против

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко готов провести повторный матч с Дереком Чисорой, чтобы "наказать" британского спортсмена за его драку в Мюнхене с Дэвидом Хэем, однако менеджер украинца отрицает такую возможность.

Драка, которая по определению британской прессы ознаменовала "черный день" для спорта, произошла в субботу в Мюнхене на пресс-конференции после поединка Чисора-Кличко.

В этом бою британец уступил по очкам украинскому боксеру, решение судей было единогласным.

"В душе я не чувствую потребности в мести, но мое эго говорит мне, что этот человек заслуживает наказания. Я хочу выбить его с ринга", - сказал украинский чемпион немецкой газете Die Welt.

40-летний Кличко повредил во время боя левое плечо, и на восстановление здоровья ему нужно до восьми недель. Но его менеджеры во вторник быстро опровергли любые планы провести повторный матч.

"Повторный матч совершенно немыслим и его не будет", - сказал менеджер Кличко Бернд Бенте информагентству AFP.

"Конечно, на Виталия повлияли эмоции, но бой не обсуждается, и мы не предложим Чисоре новую площадку для действий", - сказал он.

Ранее Дерек Чисора заявил, что "от всего сердца" просит прощения за свои действия в драке с британским боксером Дэвидом Хэем после поединка с Виталием Кличко.

Хэй, в свою очередь, пообещал содействие в возможном расследовании случившегося.

Копірайт зображення Reuters Image caption Драка двух британцев на послематчевой пресс-конференции стала черным днем ​​для бокса

Немецкие прокуроры в понедельник, 20 февраля, сказали Би-Би-Си, что обоих боксеров, и Хэя, и Чисору, подозревают в правонарушениях, которые могут предусматривать заключение.

В частности, Дэвида Хэя подозревают в нанесении серьезных физических травм, за что ему может грозить от шести месяцев до десяти лет тюрьмы.

Дерека Чисору подозревают в нанесении незначительных травм, что может караться сроком до пяти лет тюрьмы или штрафом.

Сам Чисора признал, что его поведение было "непростительным". В своем заявлении он говорит, что сожалеет о своих действиях до и после поединка. Так, на взвешивании перед боем Дерек Чисора дал Виталию Кличко пощечину.

"За кулисами было много всего, что вывело меня из себя, однако, это не может быть извинением", - добавил Чисора.

Дэвид Хэй, который уже вернулся в Британию, уехал из Германии раньше, чем его задержала немецкая полиция. Тогда как Чисору задержали перед вылетом в аэропорту Мюнхена и несколько часов допрашивали.

Глава Британского совета по контролю за боксом Роберт Смит сказал, что обоим боксерам может грозить пожизненная дисквалификация из спорта. А президент Федерации немецких профессиональных боксеров Томас Пульц сказал Би-Би-Си, что Чисоре нужно дать пожизненный запрет, чтобы "он больше никогда нигде не дрался".

Тренер Дэвида Хэя Адам Бут доказывает, что его боксер защищался и призывает уважать извинения Чисоры.