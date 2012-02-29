Гайтана не держит зла на "свободовца" за "расистский инцидент"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Гайтана говорит, что Украина - это страна, которую она любит и которой гордится

Певица Гайтана, которая представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012", говорит, что не держит зла на представителя ВО "Свобода" Юрия Сиротюка за расистское высказывание.

"Мое сердце не держит зла на господина Сиротюка. Это не личностная обида, это масштабная проблема, неожиданно давшая о себе знать", - говорится в официальном обращении Гайтаны в ответ на "расистский инцидент".

После победы певицы в национальном отборе "Евровидения", интернет-издания распространили заявление Юрия Сиротюка о том, что Гайтана хорошо поет, но она не является представительницей украинской культуры, поэтому Украина в очередной раз проиграет.

"Его слова задели позиции тысяч других людей, которые, несмотря на цвет кожи, политические, религиозные взгляды считают себя украинцами. Очень страшно, когда представители политических партий не осознают разрушительной силы своих слов", - говорится в заявлении Гайтаны.

По словам певицы, подобные высказывания тянут на дно репутацию Украины в глазах всего мира.

"Украина - это мой дом, моя страна, которую я очень люблю, в которой я училась, росла, формировалась как личность. Я горжусь своей страной, которая вдохновляет меня, дарит надежду и веру в лучшее", - говорится в заявлении Гайтаны, распространенном ее пресс-службой.

"Расистский" скандал

Член политсовета ВО "Свобода" Юрий Сиротюк в интервью сайту "Новый регион" отметил, что "Евровидение" должно быть шоу национальных талантов, а Гайтана, по его словам, наднациональный талант.

Копірайт зображення eurovision.tv Image caption "Евровидение-2012" состоится в мае в столице Азербайджана - Баку

"Миллионы, которые будут смотреть это шоу, увидят, что Украину представляет - условно - человек, который не принадлежит к нашей расе, укоренится понимание, что Украина где-то в далекой Африке", - заявил политик.

В то же время, Юрий Сиротюк в интервью bbc.ua назвал ситуацию, возникшую вокруг его заявлений, провокацией, потому что из его слов была взята лишь мысль о Гайтане, в то время как он отмечал непрозрачности национального отбора.

"Я говорил о том, что на такие конкурсы должны ехать такие исполнители, как Руслана, как "Гайдамаки", - сказал господин Сиротюк.

Вместе с тем депутат от Партии регионов Елена Бондаренко считает завления, прозвучавшие от Юрия Сиротюка, расистскими.

"Фактически, главной причиной того, что Гайтана не может представлять Украину, "свободовец" назвал цвет кожи Гайтаны. [....] Однозначно это расистское заявление, это фашистское заявление, это гомофобное заявление", - сказала госпожа Бондаренко.

В Национальной телерадиокомпании Украины заявили, что отборочный конкурс на "Евровидение - 2012", согласно которому Украину будет представлять певица Гайтана, состоялся прозрачно и честно.

21 февраля одно из подразделений Совета Европы - Европейская комиссия против расизма и нетерпимости - обнародовала доклад, в котором отметила определенный прогресс Украины в борьбе с проявлениями расизма, но указала на существование многочисленных проблем.

В частности, комиссия указывает на то, что в Украине нет исчерпывающего антидискриминационного законодательства, а масштабы проблемы расизма маскируются тем, что правоохранительные органы квалифицируют преступления на почве расовой ненависти как хулиганство.