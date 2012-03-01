Украина готова ввозить белорусское мясо и молочные продукты, но с гарантиями

Копірайт зображення Reuters Image caption Фитосанитарная служба говорит, что белорусские производители нарушают ветеринарно-санитарные требования Украины

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины сообщила о приостановлении ввоза на территорию Украины с 1 марта молочных продуктов из Беларуси, а также мяса животных, восприимчивых к африканской чуме свиней (АЧС).

По словам службы, во время проверки белорусских молочных продуктов, ввезенных в Украину, были зафиксированы "систематические нарушения ветеринарно-санитарных требований Украины".

В частности, фитосанитарная служба отмечает превышение уровня антибиотиков, что свидетельствует о "недостаточном контроле со стороны компетентного органа Республики Беларусь".

В фитосанитарной слубже говорят, что украинские специалисты предупреждали белорусских коллег о возможном запрете ещё осенью прошлого года, после того, как проверка продукции выявила значительное количество антибиотиков, и обещают снять все запреты после получения гарантий и необходимой информации от белорусской стороны.

Свинину запретили из-за чумы

Запрет на ввоз мясной продукции в украинском ведомстве объяснили тем, что Беларусь входит в Таможенный союз, а потому на границе Беларуси с Россией, где, по словам украинского ведомства, "в течение последних 5-ти лет отмечается сложная эпизоотическая ситуация", отсутствует таможенный и санитарный контроль.

В службе также добавляют, что в феврале в селе Незнаново Гродненской области Беларуси изъяли и уничтожили все поголовье свиней из частных хозяйств граждан, и хотя, по заявлениям Министерства сельского хозяйства Беларуси, такие действия были произведены в рамках учений по борьбе с африканской чумой свиней, "существует вероятность, что этот случай обусловлен занесением возбудителя африканской чумы свиней".

"Ситуация, сложившаяся в России, и неопределенность относительно этого заболевания в Республике Беларусь создают угрозу биобезопасности Украины", - заявили в Госветфитослужбе.

В случае занесения этого возбудителя на территорию Украины, говорят в фитосанитарной службе, может быть запрещен экспорт украинского зерна, уничтожено значительное поголовье свиней, и приняты другие меры, которые будут иметь негативные экономические последствия.

Запрет на ввоз свинины, по словам украинских чиновников, является временным, и Украина готова его отменить, как только Беларусь предоставит достоверную информацию об уничтожении поголовья свиней в селе Незнаново.

"Белорусская сторона должна предоставить все гарантии того, что государственная ветеринарная служба Республики Беларусь полностью контролирует ситуацию в части здоровья животных, болезней животных, содержания антибиотиков в сырье и готовой продукции", - сказал в четверг заместитель главы Государственной ветеринатрной фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

Он также опроверг обвинения в том, что запрет на ввоз продуктов из Беларуси имеет какой-либо политический подтекст.