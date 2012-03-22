Ученые разгадали секрет облысения

Копірайт зображення PA Image caption Большинство мужчин начинают лысеть, когда им еще нет и 50

Ученые нашли биологическую разгадку мужского облысения, которая дает надежды на появление курса лечения, способного остановить потерю волос и даже стимулировать их рост.

В ходе ряда исследований над облысевшими мужчинами и лабораторными мышами американские ученые выделили протеин, который является возбудителем процесса облысения.

По результатам их открытия уже разрабатываются лекарства, способные блокировать выделение этого протеина, сообщает издание Science Translational Medicine.

Исследование может привести к появлению крема против облысения.

Большинство мужчин начинают терять волосы в среднем возрасте, и к 70-ти годам у 80% из них наблюдается заметное облысение.

Ключевую роль в этом процессе играют мужской гормон тестостерон и генетическое наследие. Под их влиянием волосяные фолликулы уменьшаются, а волосы становятся тоньше. Когда фолликулы уменьшаются до такой степени, что становятся практически невидимыми, наступает полное облысение.

Вернуть волосы?

Ученые Университета Пенсильвании (США) проанализировали, какие протеины и гены способствуют мужскому облысению.

В клетках кожи лысых участков головы у мужчин повышен уровень протеина простагландина, который препятствует росту волос Дж.Коцарелис, Университет Пенсильвании

Они выяснили, что в клетках волосяных фолликул, расположенных в местах облысения, повышается уровень протеина простагландина D.

Мыши, у которых ученые искусственно повысили уровень этого протеина, облысели полностью, в то время как у людей после принятия данного протеина переставали расти пересаженные волосы.

Профессор Джордж Коцарелис с факультета дерматологии, который руководил исследованием, сказал: "Нам удалось выяснить, что в клетках кожи лысых участков головы у мужчин повышен уровень протеина простагландина, который препятствует росту волос. Таким образом, мы идентифицировали возбудителя, с которым надо бороться для лечения мужского облысения".

Подавление роста волос начинается, когда протеин попадает в рецепторы на клетках волосяных фолликул, говорит профессор Коцарелис.

По словам профессора, уже разработаны медицинские средства, способные помочь бороться с этим явлением, а некоторые из них проходят клинические испытания.

Ученые надеются, что им удастся выработать препараты, которые можно будет наносить на кожу головы - и таким образом останавливать облысение, а возможно, даже восстановить уже утраченные волосы.