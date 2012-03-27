Amnesty: смертных казней в мире стало больше

Копірайт зображення Reuters Image caption Двое белорусов, казненных в этом месяце за организацию взрыва в минском метро, не учтены в статистике Amnesty, поскольку в Беларуси данные о смертной казни засекречены

Правозащитная организация Amnesty International отмечает, что в 2011 году количество смертных приговоров в мире резко возросло - в основном за счет стран Ближнего Востока.

В ежегодном докладе о статистике казней организация утверждает, что количество казней заключенных возросло за счет Ирака, Ирана и Саудовской Аравии.

Но вместе с тем Amnesty отмечает, что в Китае казнят больше осужденных, чем во всех остальных государствах мира вместе взятых.

Организация говорит, что хотя смертная казнь практикуется в меньшем количестве стран, в прошлом году в 20 странах мира казнили 676 людей. Для сравнения, общее число казненных в 2010 году составило 527 человек в 23 странах.

В это число не входят казненные в Китае, поскольку Пекин считает количество исполненных смертных приговоров государственной тайной и официальной статистики судебных убийств нет.

Однако по предположениям Amnesty, число казненных китайцев достигает нескольких тысяч.

Нет официальной статистики о смертной казни и в единственной стране Европы, где смертная казнь не отменена, - Беларуси.

Наказание смертью

"Только в 20 странах, насколько нам известно, привели в исполнение смертные приговоры, - заявил Би-Би-Си генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти. - Это значит, что в 178 странах смертной казни нет".

Число подтвержденных смертных приговоров в регионе Ближнего Востока возросло почти на 50% и достигло 558, говорится в сообщении организации.

Больше всего осужденных казнили в Иране - 360, в частности, многих осужденных – по новому законодательству противодействия наркотикам.

Статистика смерти Иран: 360 Саудовская Аравия: 82 Ирак: 68 США: 43

В Саудовской Аравии было приведено в исполнение по меньшей мере 82 смертных приговора (на 55 больше, чем в 2010 году), в Ираке - 68, тогда как в 2010 году в этой стране казнили одного человека.

Волна народных революций в странах арабского мира, известных как "Арабская весна", привела к усилению насилия в Ливии, Сирии и Йемене, что затруднило сбор достоверной информации о смертной казни в этих странах, указывают авторы доклада Amnesty International.

"Позорная" статистика

"Лидеры среди "государств-палачей"- Китай и Иран, за ними идут Северная Корея, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Сомали и, увы ... Соединенные Штаты Америки", - сказал Би-Би-Си Салил Шетти.

США заняли пятое место по числу казненных в прошлом году, приведя в исполнение 43 приговора (на три меньше, чем в 2010 году).

Организация назвала "позорным" применение смертной казни в США, отметив, что это единственная демократическая страна Запада, где в прошлом году казнили людей.

Amnesty International больше не включает в свои обзоры статистику казненных в Китае, где эта информация строго засекречена. Вместе с тем правозащитники призвали коммунистическую власть КНР рассекретить данные и подтвердить цифрами заявления Пекина о том, что благодаря поправкам в Уголовный кодекс за последние годы число смертных казней в стране снизилось.

Организация отмечает, что Китай отменил смертную казнь по 13 видам экономических преступлений.