Украинскую ГТС оценит компания Baker Tilly Ukraine

Image caption Ожидается, что оценка ГТС бцдет завершена к августу этого года

НАК "Нафтогаз Украины" выбрал компанию, которая проведет оценку стоимости активов украинской газотранспортной системы. Этой компанией стала Baker Tilly Ukraine.

Комитет по конкурсным торгам выбрал эту компанию победителем по наибольшему количеству баллов. Цена ее конкурсного предложения была наименьшей из всех предложенных и составила четыре миллиона сто тысяч гривен.

Baker Tilly Ukraine должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры в срок до 1 августа 2012 года.

Всего ко второму этапу тендера на приобретение услуг по оценке стоимости активов ГТС, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, допустили три компании: Baker Tilly Ukraine (Киев), Duff & Phelps (США) и Ernst & Young (Киев).

Предложение по тендеру от Baker Tilly Ukraine составляет 4,1 миллиона гривен, Duff & Phelps - 4,4 миллиона гривен, Ernst & Young - 5,92 миллиона гривен.

По информации пресс-службы "Нафтогаза", Baker Tilly Ukraine является независимым членом международной сети Baker Tilly International и предоставляет услуги в сфере аудита, бизнес-консультирования, независимой оценки, бухгалтерского и управленческого учета.

Компания работает на украинском рынке с апреля 1999 года и входит в число крупнейших аудиторских компаний Украины, говорится в справке.

Мы делаем все для реализации взаимовыгодного эффекта для всех - поставщика, то есть России и "Газпрома", Украины как потребителя и транзитера, а также страны хранения, и для ЕС Гюнтер Эттингер, эврокомиссар по вопросам энергетики

Консорциум и реверсный режим

В свою очередь заместитель председателя правления "Нафтогаза" Вадим Чупрун утверждает, что независимая оценка ГТС нужна для создания трехстороннего консорциума по использованию и модернизации ГТС, а также для того, чтобы исключить спекуляции во время переговоров с партнерами.

"Нам необходимо знать, сколько стоит наша уникальная система с ее транспортными возможностями для того, чтобы определиться с эффективной моделью ее использования", - сказал он.

Вадим Чупрун на пресс-конференции 26 марта также сообщил, что в случае прекращения транзита российского газа, Украина может перевести ГТС в реверсный режим и включить ее в общую газотранспортную систему Европы.

"Мы ведем разговор о том, что раз мы не нужны со своей газотранспортной системой, нужно подготовиться к тому, чтобы она была в дальнейшем загружена. Она имеет возможность транспортировать (газ) на запад и такой же объем в обратную сторону", - сказал господин Чупрун.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер подтвердил, что ЕС готов вступить в переговоры с Киевом и Москвой о развитии украинской ГТС.