Президент Венгрии ушел в отставку из-за плагиата

Копірайт зображення AFP Image caption Пал Шмитт пришел в политику из спорта: он дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной по фехтованию

Президент Венгрии Пал Шмитт ушел в отставку из-за скандала с плагиатом.

"Мой личный вопрос разъединяет мою дорогу нацию, вместо того, чтоб объединять ее", - заявил Шмитт.

На прошлой неделе Университет медицины и спорта Игнаца Земмельвайса в Будапеште решил лишить господина Шмитта его докторской степени, полученной в 1992 году, после того, как обнаружил, что некоторые части его работы о современных Олимпийских Играх были слово в слово скопированы из опубликованных работ других ученых.

В субботу в Будапеште сотни людей устроили шествие, требуя от президента уйти в отставку.

Господин Шмитт занимал пост президента Венгрии с 2010 года, он является политическим соратником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. И, как отмечают обозреватели, за полтора года в должности он подписал целый ряд законов, которые считают спорными.

69-летний политик в прошлом возглавлял Национальный олимпийский комитет в Венгрии, а в июне 2010 года был избран президентом при поддержке партии Фидес, вице-председателем которой он был в 2003-2007 годах.

Роль президента в венгерской политике ограничена, но именно он подписывает законы.

В частности, за подписью Пала Шмитта вступила в силу новая конституция, которую и в самой стране, и в ЕС в целом критиковали за усиление роли правящей партии и ограничение демократии.

Так же Евросоюз раскритиковал подписанные президентом законы о СМИ, о центральном банке и правосудии.

Пал Шмитт был четвертым президентом Венгрии со времен падения коммунизма и стал первым, кто не продержался до конца своего срока.