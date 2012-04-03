Вдова Хонекера жалеет о временах ГДР

Копірайт зображення AFP Image caption Марго Хонекер называет Горбачева предателем

Вдова последнего коммунистического лидера Восточной Германии в телеинтервью оправдывает жесткую политику ГДР.

Марго Хонекер, 84-летняя вдова Эриха Хонекера, живет в изгнании в Чили, куда супруги выехали после падения Берлинской стены в 1989 году.

Во времена ГДР она была министром образования и отвечала за идеологическое воспитание молодых немцев.

Во время интервью, записанного для документального фильма немецкого телеканала ARD, она называет Михаила Горбачева "предателем" за попытки реформировать коммунистическую систему.

Госпожа Хонекер выражает в беседе недовольство пенсией в 1500 евро в месяц, которую ей платит нынешнее воссоединенное немецкое государство, и называет эту сумму "позорно малой".

"Для меня ГДР была моей жизнью. То, что страны уже нет, - трагедия", - говорит Марго Хонекер.

Она возглавляла министерство образования ГДР более четверти века - с 1963-го по 1989-й, а в ее обязанности входило, среди прочего, принудительно лишать отцовства немецких диссидентов и момогать усыновлять детей диссидентов бездетным семьям идеологически надежных коммунистов.

О преследовании инакомыслящих она сказала, что считает это неизбежным: "У нас были враги, поэтому у нас должны были быть органы безопасности".

На вопрос о тех немцах из ГДР, которых во времена холодной войны застрелили при попытке бежать на Запад, Марго Хонекер сказала, что они сами виноваты, потому что "зачем бежали".