Польша почтила память жертв трагедии под Смоленском

Копірайт зображення Reuters Image caption Поляки почтили память погибших 10 апреля

В Польше прошли официальные мероприятия в память о жертвах авиакатастрофы 10 апреля 2010 года под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в частности, президент Лех Качиньский.

Траурные церемонии прошли на варшавском военном кладбище "Повозки" и на месте катастрофы в России.

Однако брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский второй год подряд бойкотировал государственные торжества и принял участие в отдельных мемориальных мероприятиях.

Он не верит в результаты официального расследования причин авиакатастрофы и настаивает на том, что президент Польши погиб в результате заговора.

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил военное кладбище в Варшаве, где похоронены останки большинства жертв аварии и принял участие в траурной церемонии вместе с другими членами польского правительства и родственниками погибших.

Президент Бронислав Коморовский принял участие в мемориальном богослужении и возложил цветы к памятному знаку жертвам катастрофы.

А министр культуры польского правительства Богдан Здроевски принял участие в мемориальных мероприятиях в России, где в сопровождении спикера Государственной Думы Сергея Нарышкина возложил венки на месте катастрофы президентского Ту-154.

Два года назад все 96 человек на борту президентского самолета погибли, когда он разбился при попытке приземлиться на военном аэродроме близ Смоленска в условиях густого тумана.

Кроме президента Качиньского и его супруги, в той катастрофе погибли высокопоставленные представители военной и политической верхушки Польши, которые летели в Россию почтить память жертв Катынской трагедии на 70-ю годовщину расстрелов сталинским НКВД более 20 тысяч пленных польских офицеров.

Бойкот

Ярослав Качиньский, возглавляющий оппозиционную польскую партию "Право и справедливость", отказался от участия в официальных траурных мероприятиях.

Я хочу выразить благодарность всем тем, кто помнит моих родителей и имеет мужество это показать Марта Качиньская, дочь покойного президента Польши

Недавно он повторил мысль о том, что считает авиакатастрофу под Смоленском политическим убийством, а заказанное его партией отдельное неофициальное расследование пришло к выводу, что перед падением самолета 10 апреля 2010 года якобы прогремели два взрыва.

Хотя многие поляки считают такие утверждения смехотворными, в обществе распространено недовольство тем, как российская сторона полностью отмежевалась от всякой ответственности за трагедию, сообщает варшавский корреспондент Би-Би-Си Адам Истон.

И российские, и польские следователи, проводившие официальные расследования обстоятельств катастрофы, пришли к выводу, что ее причиной была ошибка пилота. Однако польские следователи добавляли, что среди факторов, повлекших трагедию, были также действия российских авиадиспетчеров.

Дочь Леха Качиньского Марта сказала польским журналистам, что каждый день переживает то же самое чувство потери, которое пережила два года назад.

"Я хочу выразить благодарность всем тем, кто помнит моих родителей и имеет мужество это показать", - сказала Марта Качиньская.

Правые политики называли катастрофу под Смоленском "Второй Катынью". Спикер польского парламента Бронислав Коморовский исполнял обязанности президента Польши до досрочных выборов.

Однако обозреватели отмечают, что со времени прихода к власти в Польше партии "Гражданская платформа" Дональда Туска в польско-российских отношениях воцарился политический прагматизм и стало меньше конфликтов вокруг спорных страниц истории.