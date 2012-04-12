Эксперты: Иордания выведет Украину на рынки арабских государств

Копірайт зображення bbc Image caption Киев заинтересован в сотрудничестве с Иорданией в политической и военной сферах

6 апреля президент Виктор Янукович отбывает с визитом в Иорданию. Это ответный визит на прошлогодний приезд в Киев короля Иордании Абдаллы II.

Политики в Киеве говорят, что Иордания может стать проводником Украины в регионе и вывести Киев на рынки арабских государств.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Тарас Черновол, который побывал недавно в Иордании, в интервью ВВС Украина отметил, что "арабская весна" фактически не повлияла на политическую ситуацию в государстве. Для Украины, утверждает господин Черновол, Иордания важна, потому что не имеет конфликтов ни с кем.

"Для Украины Иордания - хороший контактер на Ближнем Востоке и выходит на целый ряд стран и правительств, особенно стабильных государств, в том числе и того же Персидского залива"

"Для Украины Иордания - хороший контактер на Ближнем Востоке и выходит на целый ряд стран и правительств, особенно стабильных государств, в том числе того же Персидского залива. Достаточно позитивным был визит короля Иордании в Украину в прошлом году. Произойдет ли что-то положительное во время нынешней поездки Януковича, будут ли подписаны какие-то контракты - это уже зависит в том числе от украинской дипломатии", - говорит заместитель председателя комитета.

Иордания заинтересована в закупках украинского зерна и металла.

А министр иностранных дел Украины Константин Грищенко еще в феврале на своем Twitter не исключил, что Украина может поставлять сыры в Иорданию вместо России, запретившей экспорт продукции семи украинских сыроделов из-за претензий к их качеству.

Новые рынки, считает министр, еще никому не помешали.

У Иордании нет такого количества газа и нефти, как у некоторых ее соседей. Вместе с тем, как сказал ВВС Украина председатель парламентского подкомитета по вопросам международной экономической политики Алексей Плотников, Иордания - это выход на рынки арабских государств.

"Это рынок Востока и возможности продвижения продукции Украины на этот рынок. Есть традиции в реализации оружия, продукции машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Нынешний визит Януковича - не является поддержкой какой-либо из сторон, которые противостояли во время "арабской весны". Ведь она затронула многие страны арабского мира, в том числе немного и Иорданию", - говорит Алексей Плотников.

Для Украины Иордания - хороший контактер на Ближнем Востоке и выходит на целый ряд стран и правительств, особенно стабильных государств, в том числе и того же Персидского залива Тарас Черновол, зарубежный комитет парламента

Оружие для Аммана

Военные аналитики напоминают, что Иордания является давним партнером Киева в поставках оружия. Харьковский завод имени В.А. Малышева выполняет заказы на производство 200 боевых модулей БАУ-23. Эта система предназначена для ведения огня как по наземным, так и воздушным целям.

Ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сказал ВВС Украина о заинтересованности Иордании в создании высокоточных средств поражения, двигателей для БТР, танков для использования в жарких условиях, систем бронезащиты, усовершенствованных украинских радаров типа Кольчуга.

В 2001 году между Украиной и Иорданией разгорелся скандал, когда Амман обвинил Киев в срыве сроков поставок БТР в Иорданию, а также в том, что они, несмотря на документы, не были новыми.