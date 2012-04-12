Эксперты: Иордания выведет Украину на рынки арабских государств
6 апреля президент Виктор Янукович отбывает с визитом в Иорданию. Это ответный визит на прошлогодний приезд в Киев короля Иордании Абдаллы II.
Политики в Киеве говорят, что Иордания может стать проводником Украины в регионе и вывести Киев на рынки арабских государств.
Первый заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Тарас Черновол, который побывал недавно в Иордании, в интервью ВВС Украина отметил, что "арабская весна" фактически не повлияла на политическую ситуацию в государстве. Для Украины, утверждает господин Черновол, Иордания важна, потому что не имеет конфликтов ни с кем.
"Для Украины Иордания - хороший контактер на Ближнем Востоке и выходит на целый ряд стран и правительств, особенно стабильных государств, в том числе и того же Персидского залива"
"Для Украины Иордания - хороший контактер на Ближнем Востоке и выходит на целый ряд стран и правительств, особенно стабильных государств, в том числе того же Персидского залива. Достаточно позитивным был визит короля Иордании в Украину в прошлом году. Произойдет ли что-то положительное во время нынешней поездки Януковича, будут ли подписаны какие-то контракты - это уже зависит в том числе от украинской дипломатии", - говорит заместитель председателя комитета.
Иордания заинтересована в закупках украинского зерна и металла.
А министр иностранных дел Украины Константин Грищенко еще в феврале на своем Twitter не исключил, что Украина может поставлять сыры в Иорданию вместо России, запретившей экспорт продукции семи украинских сыроделов из-за претензий к их качеству.
Новые рынки, считает министр, еще никому не помешали.
У Иордании нет такого количества газа и нефти, как у некоторых ее соседей. Вместе с тем, как сказал ВВС Украина председатель парламентского подкомитета по вопросам международной экономической политики Алексей Плотников, Иордания - это выход на рынки арабских государств.
"Это рынок Востока и возможности продвижения продукции Украины на этот рынок. Есть традиции в реализации оружия, продукции машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Нынешний визит Януковича - не является поддержкой какой-либо из сторон, которые противостояли во время "арабской весны". Ведь она затронула многие страны арабского мира, в том числе немного и Иорданию", - говорит Алексей Плотников.
Оружие для Аммана
Военные аналитики напоминают, что Иордания является давним партнером Киева в поставках оружия. Харьковский завод имени В.А. Малышева выполняет заказы на производство 200 боевых модулей БАУ-23. Эта система предназначена для ведения огня как по наземным, так и воздушным целям.
Ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сказал ВВС Украина о заинтересованности Иордании в создании высокоточных средств поражения, двигателей для БТР, танков для использования в жарких условиях, систем бронезащиты, усовершенствованных украинских радаров типа Кольчуга.
В 2001 году между Украиной и Иорданией разгорелся скандал, когда Амман обвинил Киев в срыве сроков поставок БТР в Иорданию, а также в том, что они, несмотря на документы, не были новыми.