Sony сокращает 10 тысяч рабочих мест

Копірайт зображення Reuters Image caption Аналитики встретили заявления Sony скептически

Компания Sony объявила о сокращении 10 тысяч рабочих мест в рамках масштабной реорганизации, заявил глава компании Казуи Хираи.

Сокращение, которое коснется 6% всех работников компании, осуществят в течение следующих 12 месяцев.

Сокращения коснутся и тех сотрудников, которые работают на выставленных на продажу предприятиях, таких как подразделение Sony по производству жидкокристаллических дисплеев.

Sony тяжело дается конкуренция с южнокорейскими компаниями Samsung и LG в области производства телевизоров, а американская Apple бросила вызов Sony в области производства аудиопродукции и мобильных телефонов.

В этот вторник Sony обнародовала рекордный прогноз своих годовых потерь на уровне 6,4 миллиарда долларов, вдвое увеличив свои предыдущие оценки. Цена акций компании упала на 40% за прошлый год.

Предпринимательский дух

Sony заявляет, что сконцентрируется отныне на трех главных направлениях - цифровом изображении, компьютерных играх и мобильных телефонах и устройствах.

Компания надеется, что эти изменения выведут объемы годовых продаж на уровень в 10,5 миллиардов долларов в финансовом году, который завершится в марте 2015 года, с уровнем доходов 5%.

В прошлом финансовом году Sony сообщила, что общий объем продаж ее продукции составил 7,9 миллиардов долларов.

"Мы услышали много призывов со стороны инвесторов о необходимости изменений. Sony изменится", - заявил Хираи на пресс-конференции. Он возглавил компанию в этом месяце.

"Sony всегда отличалась духом предпринимательства. Этот дух никуда не исчез", - добавил он.

Скепсис аналитиков

Планы по реорганизации обойдутся Sony в 926 миллионов долларов в этом финансовом году.

Но аналитиков заявления господина Хираи не очень убедили.

"Лично я ожидал большего", - сказал Пелам Смитерс, руководитель консалтинговой компании в сфере электроники.

Не прозвучало ничего нового по сравнению с тем, что уже было очерчено ранее, включая планы в медицинской отрасли Тошиюки Канаями, аналитик Monex

"Ощущения от этой презентации такое же, как и от презентации, сделанной три-четыре года назад предыдущим главой компании Говардом Стрингером, когда он пытался осуществить реструктуризацию", - говорит Смитерс.

"Но тогда Samsung и Apple не были такими мощными, как сейчас", - добавил он.

А вот мнение Тошиюки Канаяма, главного аналитика рынков компании Monex: "Я не увидел ничего нового. Они и раньше говорили о необходимости сделать производство своих телевизоров снова прибыльным. Заявления о планах в области производства товаров электроники подобны тем, которые уже звучали ранее".

"Не прозвучало ничего нового по сравнению с тем, что уже было очерчено ранее, включая планы в медицинской отрасли", - сказал он.

Телебизнес Sony является убыточным уже восемь лет. Аналитики говорят, что в условиях, когда компания продает около 20 миллионов телевизоров ежегодно, этого недостаточно, чтобы получать прибыль.

Чтобы справиться с этой проблемой, Sony планирует сократить себестоимость производства телевизоров на 60% к марту 2014 года.

"Если они планируют сократить себестоимость производства на 60%, это означает закрытие одного завода, а из-за этого все это направление может сократиться. Но это не обязательно является плохой новостью", - говорит Кикучи Макото, глава компании Myojo Asset Management.

"Проблема заключается в том, что планам реструктуризации не хватает конкретики относительно того, как выйти на прибыль", - добавляет господин Макото.

Корреспондент Би-Би-Си в Токио Роланд Бурк говорит: "Господин Хираи хочет, чтобы Sony быстрее начала предлагать новые продукты, которые смогут поразить покупателей".

"Но говорить – это одно, а вот сделать - это совсем другое", - добавляет корреспондент Би-Би-Си.

Конкурент Sony, другая японская компания Sharp, также прогнозирует значительные потери. Как ожидается, потери Sharp составят в этом году 4,7 миллиарда долларов.