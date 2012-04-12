Sony сокращает 10 тысяч рабочих мест
Компания Sony объявила о сокращении 10 тысяч рабочих мест в рамках масштабной реорганизации, заявил глава компании Казуи Хираи.
Сокращение, которое коснется 6% всех работников компании, осуществят в течение следующих 12 месяцев.
Сокращения коснутся и тех сотрудников, которые работают на выставленных на продажу предприятиях, таких как подразделение Sony по производству жидкокристаллических дисплеев.
Sony тяжело дается конкуренция с южнокорейскими компаниями Samsung и LG в области производства телевизоров, а американская Apple бросила вызов Sony в области производства аудиопродукции и мобильных телефонов.
В этот вторник Sony обнародовала рекордный прогноз своих годовых потерь на уровне 6,4 миллиарда долларов, вдвое увеличив свои предыдущие оценки. Цена акций компании упала на 40% за прошлый год.
Предпринимательский дух
Sony заявляет, что сконцентрируется отныне на трех главных направлениях - цифровом изображении, компьютерных играх и мобильных телефонах и устройствах.
Компания надеется, что эти изменения выведут объемы годовых продаж на уровень в 10,5 миллиардов долларов в финансовом году, который завершится в марте 2015 года, с уровнем доходов 5%.
В прошлом финансовом году Sony сообщила, что общий объем продаж ее продукции составил 7,9 миллиардов долларов.
"Мы услышали много призывов со стороны инвесторов о необходимости изменений. Sony изменится", - заявил Хираи на пресс-конференции. Он возглавил компанию в этом месяце.
"Sony всегда отличалась духом предпринимательства. Этот дух никуда не исчез", - добавил он.
Скепсис аналитиков
Планы по реорганизации обойдутся Sony в 926 миллионов долларов в этом финансовом году.
Но аналитиков заявления господина Хираи не очень убедили.
"Лично я ожидал большего", - сказал Пелам Смитерс, руководитель консалтинговой компании в сфере электроники.
"Ощущения от этой презентации такое же, как и от презентации, сделанной три-четыре года назад предыдущим главой компании Говардом Стрингером, когда он пытался осуществить реструктуризацию", - говорит Смитерс.
"Но тогда Samsung и Apple не были такими мощными, как сейчас", - добавил он.
А вот мнение Тошиюки Канаяма, главного аналитика рынков компании Monex: "Я не увидел ничего нового. Они и раньше говорили о необходимости сделать производство своих телевизоров снова прибыльным. Заявления о планах в области производства товаров электроники подобны тем, которые уже звучали ранее".
"Не прозвучало ничего нового по сравнению с тем, что уже было очерчено ранее, включая планы в медицинской отрасли", - сказал он.
Телебизнес Sony является убыточным уже восемь лет. Аналитики говорят, что в условиях, когда компания продает около 20 миллионов телевизоров ежегодно, этого недостаточно, чтобы получать прибыль.
Чтобы справиться с этой проблемой, Sony планирует сократить себестоимость производства телевизоров на 60% к марту 2014 года.
"Если они планируют сократить себестоимость производства на 60%, это означает закрытие одного завода, а из-за этого все это направление может сократиться. Но это не обязательно является плохой новостью", - говорит Кикучи Макото, глава компании Myojo Asset Management.
"Проблема заключается в том, что планам реструктуризации не хватает конкретики относительно того, как выйти на прибыль", - добавляет господин Макото.
Корреспондент Би-Би-Си в Токио Роланд Бурк говорит: "Господин Хираи хочет, чтобы Sony быстрее начала предлагать новые продукты, которые смогут поразить покупателей".
"Но говорить – это одно, а вот сделать - это совсем другое", - добавляет корреспондент Би-Би-Си.
Конкурент Sony, другая японская компания Sharp, также прогнозирует значительные потери. Как ожидается, потери Sharp составят в этом году 4,7 миллиарда долларов.