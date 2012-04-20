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Экстремал прыгнул с самой высокой скалы в Шотландии

  • 20 апреля 2012

Саймон Брентфорд прыгнул с парашютом со скалы Хой в Шотландии, высота которой 335 метров.

К этому событию любитель экстремальных достижений готовился долго, а перед самим прыжком тщательно проверял силу и направление ветра.