Экстремал прыгнул с самой высокой скалы в Шотландии

Саймон Брентфорд прыгнул с парашютом со скалы Хой в Шотландии, высота которой 335 метров.
К этому событию любитель экстремальных достижений готовился долго, а перед самим прыжком тщательно проверял силу и направление ветра.
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Саймон Брентфорд прыгнул с парашютом со скалы Хой в Шотландии, высота которой 335 метров.
К этому событию любитель экстремальных достижений готовился долго, а перед самим прыжком тщательно проверял силу и направление ветра.