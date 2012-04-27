Руководитель Минюста: оснований для введения чрезвычайного положения в Украине нет

Копірайт зображення UNIAN Image caption Два из четырех взрывов произошли на трамвайной остановке

Пока нет оснований для введения в Украине чрезвычайного положения после серии взрывов в Днепропетровске, заявил министр юстиции Александр Лавринович.

"Я считаю, что согласно законам Украины, сегодня пока нет таких оснований, чтобы можно было говорить о чрезвычайном положении", - сказал он журналистам на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что чрезвычайное положение может быть введено только на территории всей страны, и не может быть региональным.

Серия взрывов

На улицах Днепропетровска произошло четыре взрыва, в результате которых пострадали, по данным МЧС, 25 человек. Все они госпитализированы.

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по статье "теракт".

Источник в СБУ сообщил ВВС Украина, что погибших в результате взрыва нет и число взрывов именно четыре, а не больше, как сообщают некоторые СМИ.

В результате взрыва, прогремевшего примерно в 11:50 в мусорном баке рядом с остановкой "Оперный театр" в центре города, пострадали 13 человек. Все они госпитализированы.

В милиции агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что причиной стало взрывное устройство.

Взрыв произошел, когда к остановке подъехал трамвай с пассажирами.

Через 40 минут после этого прогремел второй взрыв в районе железнодорожного вокзала возле кинотеатра "Родина", в результате которого, по данным МЧС, пострадали 11 человек, 9 из них - дети.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" очевидцы, второй взрыв произошел возле урны, установленной на Привокзальной площади.

МЧС заявляет о третьем взрыве, который произошел у входа в парк "Глобы". Сообщается о трех пострадавших, один из которых госпитализирован.

Наличие пострадавших от четвертого взрыва выясняется. По данным нашего корреспондента, он произошел вблизи того же места, что и первый - по другую сторону путей на трамвайной остановке.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина в Днепропетровске Вадим Рыжков, в ноябре в результате взрыва устройства в урне погиб местный бизнесмен. Тогда также было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

"Вызов для страны"

Президент Виктор Янукович считает серию взрывов "вызовом для всей страны" и обещает привлечь лучших следователей для расследования преступления.

Об этом он сказал журналистам во время визита в Крым.

"Это очередной вызов для всей страны, мы подумаем, как достойно ответить. Жаль, что так произошло", - сказал президент.

По его словам, он уже обсудил ситуацию в Днепропетровске с руководителями Службы безопасности Украины и министерства внутренних дел.

"Мы привлечем лучших детективов, которые будут разбираться в этом вопросе", - сказал Янукович.