"Крик" Мунка продали за $120 миллионов

Копірайт зображення PA Image caption Существует всего четыре версии культовой картины

Знаменитую картину "Крик" норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка продали за 120 миллионов долларов. Полотно стало самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе.

Картину, написанную в 1895 году, купил анонимный покупатель на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Торги продолжались 12 минут.

Картина входит в серию из четырех полотен и является единственной, до сих пор находившейся в частных руках.

Деньги, вырученные на торгах, пойдут на обустройство нового музея, гостиницы и художественного центра в Норвегии.

На "Крик" претендовали семь покупателей, а стартовая цена составляла 40 миллионов долларов. После того, как объявили продажу картины за 120 миллионов, присутствующие зааплодировали.

Предыдущая рекордная цена для произведения искусства составила 106,5 миллиона долларов, которые в 2010 году были заплачены за картину Пабло Пикассо "Обнаженная, зеленые листья и бюст".

"Бесконечный крик"

Мой друг продолжал идти, а я стоял там, дрожа от волнения и тревоги, и я почувствовал, как бесконечный крик пронизывает всего меня Эдвард Мунк

Три другие версии картины, уже ставшей культовой, принадлежат норвежским музеям, впрочем, организаторы аукциона Сотбис утверждают, что самая колоритная - та, которую они выставили на торги.

Это единственная картина, на раме которой написано стихотворение Мунка, повествующее о том, что вдохновило художника на это произведение. В нем он описывает, как гулял по улице с другом, как садилось солнце и вдруг покраснело небо.

"Мой друг продолжал идти, а я стоял там, дрожа от волнения и тревоги, и я почувствовал, как бесконечный крик пронизывает всего меня", - написал художник.

Картину продал бизнесмен Петтер Ольсен, чей отец дружил с норвежским художником.

В начале года г-н Ольсен рассказал, почему решил продать "Крик".

"Я прожил с этой работой всю жизнь, и ее сила и энергетика только увеличивались со временем, но сейчас я чувствую, что пришло время предложить остальному миру шанс оценить ее необычность", - сказал Петтер Ольсен.

Консультант по искусству Микаэл Фрам сказал агентству Associated Press, что "Крик" Мунка наравне с "Джокондой" Да Винчи - известное и узнаваемое произведение искусства. Знаменитое изображение активно используется в массовой культуре.

Две версии "Крика" похитили в 1994 и 2004 годах, но позже они были найдены.