"Крик" Мунка продали за $120 миллионов
Знаменитую картину "Крик" норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка продали за 120 миллионов долларов. Полотно стало самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе.
Картину, написанную в 1895 году, купил анонимный покупатель на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Торги продолжались 12 минут.
Картина входит в серию из четырех полотен и является единственной, до сих пор находившейся в частных руках.
Деньги, вырученные на торгах, пойдут на обустройство нового музея, гостиницы и художественного центра в Норвегии.
На "Крик" претендовали семь покупателей, а стартовая цена составляла 40 миллионов долларов. После того, как объявили продажу картины за 120 миллионов, присутствующие зааплодировали.
Предыдущая рекордная цена для произведения искусства составила 106,5 миллиона долларов, которые в 2010 году были заплачены за картину Пабло Пикассо "Обнаженная, зеленые листья и бюст".
"Бесконечный крик"
Три другие версии картины, уже ставшей культовой, принадлежат норвежским музеям, впрочем, организаторы аукциона Сотбис утверждают, что самая колоритная - та, которую они выставили на торги.
Это единственная картина, на раме которой написано стихотворение Мунка, повествующее о том, что вдохновило художника на это произведение. В нем он описывает, как гулял по улице с другом, как садилось солнце и вдруг покраснело небо.
"Мой друг продолжал идти, а я стоял там, дрожа от волнения и тревоги, и я почувствовал, как бесконечный крик пронизывает всего меня", - написал художник.
Картину продал бизнесмен Петтер Ольсен, чей отец дружил с норвежским художником.
В начале года г-н Ольсен рассказал, почему решил продать "Крик".
"Я прожил с этой работой всю жизнь, и ее сила и энергетика только увеличивались со временем, но сейчас я чувствую, что пришло время предложить остальному миру шанс оценить ее необычность", - сказал Петтер Ольсен.
Консультант по искусству Микаэл Фрам сказал агентству Associated Press, что "Крик" Мунка наравне с "Джокондой" Да Винчи - известное и узнаваемое произведение искусства. Знаменитое изображение активно используется в массовой культуре.
Две версии "Крика" похитили в 1994 и 2004 годах, но позже они были найдены.