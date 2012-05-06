По улицам Праги разгуливают зомби

В эти выходные на улицах Праги довольно жутко - здесь разгуливают сотни живых мертвецов, но бояться их не стоит, поскольку все они - участники фестиваля зомби, который уже пятый год подряд традиционно проходит в чешской столице.

Принять участие в параде зомби сюда приезжают люди со всех уголков страны. Непременные атрибуты "живых мертвецов" - изуродованное краской лицо, искусственная кровь на одежде и жуткое рычание.

В таком виде они и разгуливают по улицам города, привлекая внимание туристов и местных жителей.