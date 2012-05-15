Соблазнительные формы африканских женщин

  • 15 мая 2012

В столице Кот-д'Ивуара - Абиджане - открылась выставка картин, на которых отдают дань соблазнительным и пышным формам некоторых африканских женщин.

  • Африканские женщины

    В столице Кот-д'Ивуар Абиджане открылась выставка картин, на которых отдают дань соблазнительным и пышным формам некоторых африканских женщин. На открытии художник Августин Касси из Кот-д'Ивуара сказал: "Я хотел отдать дань уважения тем женщинам, которых в свое время считали некрасивыми, и они чувствовали дискомфорт, живя в обществе".

  • Африканские женщины

    Картины Касси, которые своим стилем напоминают британца Берилл Кука, в Африке и за ее пределами узнают сразу. Его считают одним из ведущих африканских художников, а ценителей он по всему миру.

  • Африканские женщины

    "Нет, вы красивы, такими вас создал Господь. Будьте осторожнее в выборе пищи, немного занимайтесь спортом, но мы любим вас в любом случае. Я люблю их", - сказал художник ВВС.

  • Африканские женщины

    Одна из посетителей, Аксель Осомбо, сказала: "Я считаю, что его видение уникально, потому что мы привыкли к портретам худых женщин, а этими картинами Касси демонстрирует, что пышных женщин тоже ценят. Я самая пышная и красивая"

  • Африканские женщины

    Касси сказал, что рисовать великих женщин его вдохновил спор, свидетелем которого он сам стал в пассажирском автобусе-такси - "гбаке".

  • Африканские женщины

    Пышная женщина зашла в "гбаку", и водитель попросил ее заплатить за два сиденья, поскольку ей нужно было много места. Вспыхнула ссора.

  • Африканские женщины

    Художник говорит, что в традиционной культуре в Кот-д'Ивуаре и Гане пышных женщин ценят. Как правило, три месяца после рождения ребенка женщины остаются дома и отдыхают. Впоследствии они должны появиться на людях и показать, что они здоровы и откормленны, что является доказательством того, что мужчины за ними ухаживают.

  • Африканские женщины

    "Они привлекательны и являются олицетворением подлинной африканской женщины", - сказала еще одна посетительница Ава Туре.

  • Африканские женщины

    Выставка Касси является частью Международного биеннале наивного искусства. Наивное искусство - одна из разновидностей примитивизма.

  • Африканские женщины

    Наивная школа искусства становится все более популярной. Ее отличают простые, плоские формы и яркие цвета.

  • Африканские женщины

    Наивные художники любят изображать флору и фауну, а также людей, которые живут в гармонии.

  • Африканские женщины

    Выставка и остальные фестиваля проходят до 20 мая в разных помещениях Абиджана, среди которых Институт Гете и Музей современного искусства.