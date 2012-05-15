Соблазнительные формы африканских женщин

Художник говорит, что в традиционной культуре в Кот-д'Ивуаре и Гане пышных женщин ценят. Как правило, три месяца после рождения ребенка женщины остаются дома и отдыхают. Впоследствии они должны появиться на людях и показать, что они здоровы и откормленны, что является доказательством того, что мужчины за ними ухаживают.