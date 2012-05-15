Соблазнительные формы африканских женщин
В столице Кот-д'Ивуара - Абиджане - открылась выставка картин, на которых отдают дань соблазнительным и пышным формам некоторых африканских женщин.
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В столице Кот-д'Ивуар Абиджане открылась выставка картин, на которых отдают дань соблазнительным и пышным формам некоторых африканских женщин. На открытии художник Августин Касси из Кот-д'Ивуара сказал: "Я хотел отдать дань уважения тем женщинам, которых в свое время считали некрасивыми, и они чувствовали дискомфорт, живя в обществе".
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Картины Касси, которые своим стилем напоминают британца Берилл Кука, в Африке и за ее пределами узнают сразу. Его считают одним из ведущих африканских художников, а ценителей он по всему миру.
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"Нет, вы красивы, такими вас создал Господь. Будьте осторожнее в выборе пищи, немного занимайтесь спортом, но мы любим вас в любом случае. Я люблю их", - сказал художник ВВС.
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Одна из посетителей, Аксель Осомбо, сказала: "Я считаю, что его видение уникально, потому что мы привыкли к портретам худых женщин, а этими картинами Касси демонстрирует, что пышных женщин тоже ценят. Я самая пышная и красивая"
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Касси сказал, что рисовать великих женщин его вдохновил спор, свидетелем которого он сам стал в пассажирском автобусе-такси - "гбаке".
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Пышная женщина зашла в "гбаку", и водитель попросил ее заплатить за два сиденья, поскольку ей нужно было много места. Вспыхнула ссора.
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Художник говорит, что в традиционной культуре в Кот-д'Ивуаре и Гане пышных женщин ценят. Как правило, три месяца после рождения ребенка женщины остаются дома и отдыхают. Впоследствии они должны появиться на людях и показать, что они здоровы и откормленны, что является доказательством того, что мужчины за ними ухаживают.
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"Они привлекательны и являются олицетворением подлинной африканской женщины", - сказала еще одна посетительница Ава Туре.
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Выставка Касси является частью Международного биеннале наивного искусства. Наивное искусство - одна из разновидностей примитивизма.
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Наивная школа искусства становится все более популярной. Ее отличают простые, плоские формы и яркие цвета.
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Наивные художники любят изображать флору и фауну, а также людей, которые живут в гармонии.
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Выставка и остальные фестиваля проходят до 20 мая в разных помещениях Абиджана, среди которых Институт Гете и Музей современного искусства.