Богословская - "Times": ЕС должен пересмотреть дело Тимошенко

Копірайт зображення UNIAN Image caption Инна Богословская говорит, что ЕС должен пересмотреть свою позицию относительно Тимошенко

Новые обвинения, среди которых государственная измена и соучастие в убийстве, могут выдвинуть уже заключенной Юлии Тимошенко, - сказала в интервью влиятельному британскому журналу Times главный депутат от Партии регионов Инна Богословская.

С г-жой Богословской беседовал дипломатический редактор издания Роджер Бойс. Эти заявления появились во время, когда в харьковской больнице бывшего премьер-министра Украины посетили представитель Госдепартамента США и посол США в Украине.

Инна Богословская, которая возглавляет парламентскую комиссию, расследующую действия г-жи Тимошенко во время заключения газовых контрактов с Россией, говорит, что экс-премьер в 90-е пыталась списать долги своей компании на государственный долг Украины. Она добавляет, что Тимошенко теперь грозит от 7 до 12 лет за решеткой, если дело передадут в суд, и ее признают виновной.

Издание напоминает, что Юлия Тимошенко сейчас отбывает семилетний срок за превышение служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией.

Ее условия в тюрьме значительно лучше, чем у миллионов простых украинцев. В той же колонии, где сидит Тимошенко, 150 заключенных жалуются на здоровье, но ни с одним из них не обращаются так, как с Тимошенко Инна Богословская

"Мы настаиваем, что ЕС должен выслушать нас и просмотреть документы по делу Тимошенко", - сказала Инна Богословская, добавив, что ее комиссия обнаружила "конкретные" доказательства, что при подписании этих соглашений 2009 года Юлия Тимошенко фактически совершила государственную измену.

"Как следствие, мы сейчас платим больше за газ, чем немцы. Это соглашение было достигнуто во время ночного разговора с Владимиром Путиным. В таком случае, мы должны допросить его по этому делу, но вряд ли он согласиться ответить на наши вопросы", - признала г-жа Богословская.

Согласно результатам другого расследования, Юлии Тимошенко могут быть выдвинуты обвинения в причастности к убийству в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня.

"Связывать меня с этим убийством - это абсурд", - сказала в своем заявлении из больницы Юлия Тимошенко, которую недавно временно перевели туда из тюрьмы. Она вообще отвергает все выдвинутые против нее обвинения, утверждая, что все эти процессы и обвинения являются "политическим заказом" президента Януковича.

Украинская власть настаивает, что суд над Тимошенко был справедливым, и что в тюрьме и больнице с ней обращаются должным образом.

"Ее условия в тюрьме значительно лучше, чем у миллионов простых украинцев. В той же колонии, где сидит Тимошенко, 150 заключенных жалуются на здоровье, но ни с одним из них не обращаются так, как с Тимошенко", - отметила в интервью Times Инна Богословская.