Amnesty International: в Украине царит милицейский беспредел

Копірайт зображення AP Image caption Amnesty International констатирует, что в 2011 году произвол милиции оставался безнаказанным

Международная правозащитная организация Amnesty International констатирует безнаказанность милицейского произвола и использования судов в политических целях в Украину в 2011 году.

Об этом говорится в 50-й ежегодном докладе организации "О состоянии прав человека в мире".

Правозащитники указывают, что в 2011 году появлялись сообщения о применении пыток и других видов насилия со стороны украинской милиции.

"Такой безответственности способствовали структурные недостатки правоохранительных органов, коррупция, нарушения при расследовании преступлений, совершенных сотрудниками милиции или полный отказ от рассмотрения, притеснения и запугивания истцов, а также тот факт, что уголовные дела возбуждались только против нижних чинов", - говорится в отчете.

По сообщению организации, огромное количество жалоб на действия милиции отклонялись еще на уровне первой инстанции. А Европейский суд по правам человека в девяти случаях принял решение против Украины, указав на нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки.

Правосудие и политика

В докладе Amnesty International отмечается, что судебная реформа в Украине не привела к росту независимости судей.

Используя систему уголовного правосудия в политических целях, власть тем самым пренебрегала принципом верховенства права.

"Независимым судьям угрожали из Генеральной прокуратуры, которая сохраняет свое влияние на судей", - говорится в отчете.

Копірайт зображення Reuters Image caption Amnesty отмечает дальнейшее наступление на свободу собраний в России

Правозащитники указывают на дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которую приговорили к семи годам заключения за подписание газовых контрактов с Россией.

"В обвинениях против нее отсутствуют признаки уголовного преступления и они имеют политический контекст. Дело Тимошенко рассматривал "временный" судья", - говорится в докладе организации.

Amnesty International отмечает, что Украина приняла закон "О беженцах", который улучшает их статус в Украине и упрощает оформление документов для лиц, ищущих убежища. Однако Агентство ООН по делам беженцев раскритиковало новый закон за то, что он не дает ей доступа к людям, которые этого требуют.

В отчете правозащитной организации также указывается, что на правозащитников, разоблачающих случаи коррупции и нарушения прав человека со стороны местных властей и полиции, оказывается физическое давление, а также судебное преследование, чтобы заставить их молчать.

Критика ситуации с правами человека в Украине звучит не впервые, так же часто в последнее время Украину обвиняют в применении избирательного правосудия. Власти Украины отвергают обвинения в преследовании политических оппонентов, настаивая на том, что закон является одним для всех и речь идет о полномасштабной борьбе с коррупцией.

О том, что ситуация с правами человека в Украине значительно усложнилась в 2011 году, во время итогового отчета в парламенте в последний день своей каденции заявила уже экс-омбудсмен Нина Карпачева.

Согласно докладу уполномоченной по правам человека, больше всего права украинцев нарушают судьи, прокуроры и милиционеры.

Всего, по данным г-жи Карпачевой, в 2011 году за защитой своих прав и свобод обратились вдвое больше людей, чем за предыдущий год. Общее количество жалоб от граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства и беженцев превысило 160 тысяч.

Неоправданные надежды

Джон Дальхизен, директор программы Amnesty International в Европе и центральной Азии, говорит, что права человека нарушаются во всех странах бывшего СССР.

"Если посмотреть на эти страны, мы увидим печальную картину неуважения к праву на свободу слова, подавление всех несогласных голосов и отсутствие реальной представительской власти", - сказал г-н Дальхизен, представляя доклад Amnesty International за 2011 год, сообщает РИА "Новости".

По его словам, трудно назвать хотя бы одну страну СНГ, которая не обманула ожиданий своих граждан.

Image caption В Азербайджане требуют предоставить свободу политзаключенным

В ежегодном докладе Amnesty International отмечает, что ситуация с правами человека в России за последний год не улучшилась, продолжается наступление на свободу собраний и свободу слова. Также отмечаются преследования российских оппозиционеров.

Никаких изменений не произошло в таких странах как Туркменистан и Узбекистан, там и дальше ограничивается право на свободу слова и собраний.

В Казахстане и Кыргызстане организация указывает на несправедливые судебные процессы и случаи давления на критиков власти.

Азербайджан, который принимает песенный конкурс "Евровидение-2012", подавляет свободу слова, а 16 узников совести год остаются за решеткой.

В Армении, по мнению авторов доклада, наметились определенные сдвиги относительно свободы собраний, однако правозащитники обеспокоены сообщениями о применении пыток.

В Грузии правозащитники обратили внимание на применение полицией силы для разгона демонстраций в 2011 году.

Поступают сообщения о нечеловеческих условиях и применении пыток в тюрьмах Молдовы. Правозащитники обратили внимание на дискриминацию религиозных и других меньшинств в стране.

Ограничения свободы слова и мирных собраний стали еще жестче в Беларуси. Все демонстрации несогласных разогнали, их участников оштрафовали или арестовали, усилилось давление на общественные организации, констатирует Amnesty.