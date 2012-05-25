Сланцевый газ - альтернатива. Пока на бумаге

Копірайт зображення AP Image caption Поможет ли собственный сланцевый газ избежать зимних отключений российского?

После двух лет безрезультатных переговоров с Россией по снижению цены на газ украинское правительство начало искать альтернативы тому, что украинский премьер-министр Николай Азаров назвал "абсурдной ценой". Среди этих альтернатив - добыча сланцевого газа, к разработке которого Киев пригласил западные компании.

Сейчас Украина, благодаря своей добыче энергоресурсов, покрывает лишь треть от потребности, однако, уже к 2020 году может выйти на полную энергетическую независимость, в том числе, и благодаря добыче сланцевого газа, - говорит министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

В начале мая стало известно, что право на разработку двух месторождений сланцевого газа в Украине могут получить две западные компании: американская Chevron получила право на разведку Олесского месторождения на западе Украины, а британско-голландская Shell - вести разработку Юзовского месторождения на востоке Украины.

Сейчас эти компании и правительство Украины работает над соглашениями о разделе продукции - говорит Ставицкий. Министр также утверждает, что уже вскоре украинское правительство объявит конкурс на участие в разработке двух месторождений на шельфе Черного моря.

Сланцевый газ как энергетический джокер

По словам Эдуарда Ставицкого, общие запасы Олесского и Юзовского месторождений ныне оцениваются в 1-2 трлн кубометров газа, но ежегодная добыча на Олесском месторождении может быть немного меньше, чем на Юзовском из-за сложных геологических условий. По оптимистическому сценарию, если на Юзовском месторождении можно будет добывать от 30 до 40 млрд кубометров газа, то на Олесском - от 15 до 20 млрд кубов.

Те замечания и предостережения, звучащие в Украине по поводу добычи сланцевого газа, исходят от определенных компаний, которые не заинтересованы в том, чтобы добыча углеводородов в Украине росла. И мы к этому готовы Эдуард Ставицкий, министр экологии и природных ресурсов

Министр экологии утверждает, что компании, которые будут осуществлять добычу сланцевого газа в Украине имеют такие производственные стандарты и технологии, что беспокоиться о каких-то негативных последствиях для экологии, связанных с применением технологии гидрологического разрыва при добыче сланцевого газа, не стоит.

Зато, как говорит чиновник, следует ожидать достаточно мощного сопротивления из других источников.

"У меня лично есть абсолютная уверенность, что экологических рисков нет. Что касается других стран, которые запрещают или ограничивают добычу сланцевого газа, например, Франция или Болгария, то мы знаем, что в этих странах работает очень мощное энергетическое лобби. В частности, Франция - это страна, которая полностью зависит от атомной энергетики, а добыча газа является прямым конкурентом, - заявил министр Ставицкий. - Я считаю, что те замечания и предостережения, звучащие в Украине по поводу добычи сланцевого газа, исходят от определенных компаний, которые не заинтересованы в том, чтобы добыча углеводородов в Украине росла. И мы к этому готовы. Надо понимать, что добыча сланцевого газа перекроила энергетическую карту мира. И если у нас все пойдет так, как мы рассчитываем - собственная добыча "плюс" энергосбережения, - то к 2020 году мы будем полностью энергетически независимыми".

На то, что добыча сланцевого газа и приход на украинский энергетический рынок западных компаний помогут Украине получить энергетическую независимость, надеется и посол США в Киеве Джон Теффт.

Предварительные данные свидетельствуют, что в Украине могут быть значительные запасы нетрадиционных источников газа в Западной и Днепровско-Донецком бассейне, а также запасы на шельфе. Если это так, то это может кардинально изменить ситуацию для Украины с точки зрения энергетической безопасности и превратить ее из импортера энергетических ресурсов в значительного экспортера в течение каких-то нескольких лет Джон теффт, посол США в Киеве

Он также обращает внимание на кардинальные изменения, произошедшие в самих США с началом промышленной добычи сланцевого газа:

"Сланцевый газ изменил всю игру в плане энергетической безопасности в США и имеет все основания сделать то же самое в Украине. Предварительные данные свидетельствуют, что в Украине могут быть значительные запасы нетрадиционных источников газа в Западной и Днепровско-Донецком бассейне, а также запасы на шельфе. Если это так, то это может кардинально изменить ситуацию для Украины с точки зрения энергетической безопасности и превратить ее из импортера энергетических ресурсов в значительного экспортера в течение каких-то нескольких лет", - говорит американский посол.

Он также называет победу американской и европейской компаний на конкурсе за право разрабатывать месторождения сланцевого газа "свидетельством настроенности Украины привлекать крупные инвестиции в страну и ее энергобезопасности".

Впрочем, представители самих компаний пока уклоняются от ответа на вопрос о том, как они собираются осуществлять многомиллиардные инвестиции в страну, которая на протяжении последних лет занимает все более низкие места в рейтингах инвестиционной привлекательности и все выше - в коррупционных рейтингах. В Chevron и Shell также избегают комментариев относительно влияния на украинский рынок российского Газпрома, который сейчас является единственным поставщиком газа в Украину.

Давайте сравним

Тот факт, что определенные проблемы, связанные с тем, что нетрадиционный газ "смещает" с рынка поставщиков традиционного газа, существуют, признают и представители польских компаний, которые вплотную приблизились к началу промышленной добычи сланцевого газа.

Если посмотреть на сланцевый газ в контексте других альтернатив, например, атомной энергетики, которая выглядела "чистой" до событий на Фукусиме, или сравнить это с зависимостью от России, то люди делают выбор в пользу сланцевого газа Адам Чижевский, главный экономист PKN ORLEN

Но, как говорит главный экономист PKN ORLEN Адам Чижевский, если гражданам объяснить, какие существуют альтернативы, то выбор, все же падает на сланцевый газ, - по крайней мере, в Польше:

"Последние опросы, проведенные в Польше, показали, что около 90% поддерживают добычу сланцевого газа. Почему? Потому что если посмотреть на сланцевый газ в контексте других альтернатив, например, атомной энергетики, которая выглядела "чистой" до событий на Фукусиме, или сравнить это с зависимостью от России, то люди делают выбор в пользу сланцевого газа".

Сейчас, по подсчетам польских специалистов, себестоимость добычи сланцевого газа в Польше составляет около 300 долларов за тысячу кубов. Это в 2,5-3 раза больше, чем себестоимость добычи сланцевого газа в США.

Однако, с другой стороны, обычно себестоимость снижается при росте объемов добычи. Кроме того, цена российского газа для Польши намного выше - около 500 долларов за тысячу кубов, что на 100 долларов выше средней цены, по которой российский газ покупают другие европейские страны. "Это цена монополизма, и мы собираемся его преодолевать", - говорят представители польских компаний.