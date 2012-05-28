Курс Евро-2012 падает из-за антирекламы Украины - СМИ

Image caption Может ли критика Украины в иностранных СМИ вылиться в пустые трибуны на Евро-2012?

О газовых отношениях с Россией, количественных и качественных ожиданиях от Евро-2012, а также проблемном "языковом вопросе" читайте в обзоре украинской прессы в понедельник, 28 мая.

Сало, сыр и газ

Сало, сыр и газ - про это говорилось во время визита в Москву украинского премьера Николая Азарова, который в субботу, 26 мая, принял участие в съезде правящей российской партии "Единая Россия". Нынешний и бывший руководители партии - премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин - были в хорошем настроении, как пишет газета "Сегодня", и убеждали г-на Азарова, что Россия и Украина будут впредь "ближайшими партнерами". Путин много шутил, в частности, об украинских сале и сыре, но не о газе, отмечает газета.

Тему газовых переговоров Николай Азаров сухо подытожил одной фразой: "Они выразили решимость достичь компромисса в ближайшее время". По его словам, речь идет не об очередной скидке, а о пересмотре контракта - с тем, чтобы цифры в нем были соотносимыми с цифрами других газпромовских контрактов.

В мечтах украинской власти такая формула имеет следующий вид: цена газа для Германии ($350-380 за тыс. кубов) минус стоимость транзита и минус $100 харьковской скидки, в конечном счете должно вылиться в цену $200 за тыс. кубов.

Впрочем, не следует ожидать быстрого решения газового вопроса, по крайней мере, не в июне. Основные надежды газета возлагает на следующую встречу украинского и российского президентов, которая должна состояться в Крыму 12 июля.

"Курс Евро-2012 падает"

Они выразили решимость достичь компромисса в ближайшее время Николай Азаров, премьер-министр Украины

Несмотря на заявления о возможном политическом бойкоте футбольного чемпионата Европой и многочисленные негативные публикации в СМИ, украинское правительство продолжает ожидать приезда "не менtе миллиона" фанатов, цитирует вице-премьера и министра по инфраструктуре Бориса Колесникова газета "Коммерсантъ Украина" . Опираясь на количество билетов, предлагаемых к продаже в Украине (700 тысяч), а также на емкость и привлекательность фан-зон, украинская власть рассчитывала, что 1 млн иностранных болельщиков потратит в Украине $1 млрд, чем значительно улучшит платежный баланс страны.

Впрочем, отчет австрийского Erste Bank, опубликованный за две недели до начала чемпионата, содержит более пессимистическую оценку. Австрийцы, которые изучили опыт предыдущего еврочемпионата предполагают, что Украину посетит 500 тысяч болельщиков, каждый из которых потратит здесь около 800 евро.

Подобного же мнения придерживаются и представители Ассоциации малых гостиниц Украины. По их прогнозам, количество посетителей не превысит 400 тысяч, большинство из которых будут из Украины и России. Доля иностранных фанатов, по их словам, составит 20-25%.

Существенным фактором, который отсоветовал иностранных болельщиков от поездки, по мнению газеты, является антиреклама в зарубежных СМИ, которые отмечают проблемах защиты прав человека, толерантности и СПИДа в Украине.

Европа "передумала"

Полный разворот в вопросе о бойкоте Евро-2012 со стороны европейских политиков подмечает газета "Комсомольская правда в Украине". Если в середине мая такая вероятность была высокой, и чиновники всерьез обсуждали идею "Если Юлю не выпустите - к вам на чемпионат Европы не приедем!", то в конце месяца ситуация кардинально изменилась.

Резолюция Европарламента, которая должна была ввести этот бойкот, вышла без угроз и ультиматумов, а уже через несколько дней еврокомиссар Штефан Фюле отметил: "Мы уверены, Евро-2012 станет большим успехом для Украины!", напоминает газета.

По мнению политолога Владимира Фесенко, заявления о возможности бойкота были вызваны эмоциями, а дальнейшее "изменение настроения" - опасениями европейских политиков о создании опасного прецедента.

А вот Кость Бондаренко считает, что заслуга в этом принадлежит крупным бизнесменам, которые смогли убедить лидеров своих стран для собственного блага лучше отказаться от идей политических и экономических санкций против Украины.

"Духовность и культура" под перебранку

Противостояние между парламентским большинством и группировкой национал-фашистов украинской окраски, которые не желают ничего другого, кроме насильственной украинизации страны и ограничения прав тех людей, которые не согласны с их идеологией Вадим Колесниченко о стычках в Раде

Верховная Рада не сможет обойти обсуждение нашумевшего проекта закона "Об основах языковой политики", которое вылилось в кровавую драку между депутатами на прошлой неделе, настаивает его одиозный соавтор и участник "баталий", депутат Вадим Колесниченко в интервью газете "Известия в Украине".

По его словам, по регламенту парламент не может перейти к обсуждению следующего вопроса, пока рассмотрение текущего не завершено. Поэтому через неделю после того, как депутаты проведут работу в округах, следует ожидать нового противостояния в сессионном зале.

Сам депутат описывает столкновения с оппозицией как "противостояние между парламентским большинством и группировкой национал-фашистов украинский окраски, которые не желают ничего другого, кроме насильственной украинизации страны и ограничения прав тех людей, которые не согласны с их идеологией".

Г-н Колесниченко проникается этой "тревожной" тенденцией и призывает европейское сообщество дать ответ на "невыполнение европейских рекомендаций по урегулирования языкового вопроса".

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга Би-Би-Си