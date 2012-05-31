Церкви в Польше и Украине учат толерантности перед Евро 2012

Копірайт зображення UNIAN Image caption Жителей Львова УГКЦ призывает встретить иностранных гостей по-христиански

Католическая церковь в Польше и Греко-Католическая Церковь в Украине призвали своих верующих быть толерантными, дружелюбными и гостеприимными во время Европейского футбольного первенства.

По сообщениям прессы, церковь в Польше рассматривает Евро 2012 как возможность завоевать расположение футбольных болельщиков, а церковь в Украине обратилась к жителям Львова, одного из городов, принимающих чемпионат, с призывом быть доброжелательными к иностранцам, улыбаться им и говорить на иностранных языках.

"Зоны Иисуса" для фанов в Польше

Руководители католической церкви обратились к верующим с призывом проявить гостеприимство "так, как того требуют Евангелия" и "открыться" иностранным фанам и туристам, которые приедут на Евро-2012, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

"Давайте искренне поприветсвуем их, давайте откроемся их энтузиазму. Давайте разделим с ними их надежды и радости, неудачи и печали. Одним словом, давайте устанавливать хорошие отношения", - цитирует газета заявление польской церкви. "Пусть все болельщики уважают и ценят здоровую конкуренцию. Пусть поражения вдохновляют спортсменов на то, чтобы приложить еще больше спортивных усилий", - говорится в заявлении.

Вместе с тем польская Католическая церковь видит в Евро-2012 шанс завоевать новых сторонников, особенно среди молодежи. По сообщению газеты Rzeczpospolita, для этого в Познани, одном из городов, который будет принимать футбольное первенство, будут устраиваться специальные мессы для польских и иностранных болельщиков.

Газета пишет, что церковь призывает своих верующих посещать такие мессы, чтобы помолиться "за начало Евро 2012, его безопасность и успешное проведение". Такие же службы будут проводиться и на иностранных языках: немецком, итальянском, хорватском и английском.

Кроме того, в местах скопления поклонников футбола церковь планирует устраивать так называемые "зоны Иисуса", где будут показывать промо-фильмы и распространять различные печатные материалы о деятельности церкви.

"Мы хотим оставить след и показать, что вера в Бога очень важна для молодежи. Мы также хотим показать, что наше общение с молодыми людьми может быть достаточно современным", - цитирует Rzeczpospolita священника из Познани Симона Новицкого.

Копірайт зображення Getty Image caption За неделю до начала чемпионата церковные лидеры призывают верующих улыбаться гостям

Греко-Католики в Украине: "Улыбайтесь!"

Похоже, что Греко-Католическая Церковь в Украине также хочет оставить след накануне Евро 2012. Церковь записала видео, которое впоследствии было выложено в Интернете, на котором ее глава, Блаженнейший Святослав, говорит, что футбольное Евро-первенство предоставит украинцам шанс продемонстрировать их "высокую культуру, глубокую духовность и истинную христианскую мораль".

В ролике глава Украинской Греко-Католической Церкви, стоя на фоне собора Святого Юра во Львове, говорит: "Мы должны впустить странника в свой дом, напоить жаждущего, накормить голодного. Поэтому давайте не будет стыдиться быть открытыми, особенно, когда нужно приветливо улыбнуться, или помочь найти то или иное место, и даже заговорить на языке человека, который приехал к нам. Именно поэтому так важно для нас всех быть приветливыми и доброжелательными к тем, кто придет в наш дом и наш город."

По всей видимости, это видео-обращение является еще одним шагом УГКЦ к более близкому общению со своими верующими и привлечению новых сторонников.

В отличие от Православной Церкви, которая является ведущей конфессией в Украине и пользуется поддержкой действующей власти, Греко-Католики пытаются распространить свое влияние в Украине через свою активную позицию к событиям в стране.

В то время как Православная Церковь популярна преимущественно среди людей старшего возраста, УГКЦ апеллирует к молодежи, используя современные средства общения - Интернет и FM радио.