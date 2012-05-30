В Италии ищут выживших после землетрясения

Копірайт зображення bbc Image caption Число итальянцев, которые потеряли свои жилища в результате двух землетрясений, выросло с 6 тыс. до 14 тыс.

Спасательные отряды на севере Италии продолжают искать людей, которые могут находиться под завалами после сильного землетрясения, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек.

Около 350 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое уже второй раз за менее чем две недели произошло в итальянском регионе Эмилия-Романья.

Во вторник вечером в коммуне Кавеццо спасателям удалось достать из-под завалов женщину, однако как минимум еще один человек считается пропавшим без вести, говорят итальянские официальные лица.

По сообщениям, спасенная 65-летняя женщина провела 12 часов в завалах своей кухни. Ей удалось выжить благодаря мебели, которая перевернулась и накрыла ее сверху, а обломки не причинили ей вреда.

Предыдущее землетрясение магнитудой 6, произошедшее 20 мая, унесло жизни семи человек, тысячи людей остались без крова. Значительный ущерб был нанесен также культурному наследию Эмилии-Романьи, разрушены церкви и исторические здания.

Количество людей, которые потеряли свои жилища в результате двух землетрясений, возросло с шести до четырнадцати тысяч, сообщило итальянское правительство.

Итальянский премьер Марио Монти ранее заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнь в регионе, который был "таким особенным, таким важным и полезным для Италии".

"Катастрофа"

Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 километрах к северо-западу от Болоньи, на глубине 9,6 км.

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Тысячи жителей повыбегали из зданий, как только начались толчки, которые ощущались даже в Венеции и у границы с Австрией.

Ближе всего к эпицентру землетрясения расположены городки Мирандола, Медолла и Кавеццо, однако толчки ощущались и в северных городах - Милане и Болонье.

Среди погибших - четверо из Мирандолы, двое из них погибли, когда рухнуло здание фабрики. Три человека погибли в Сан-Фелис, двое - в Кавеццо.

В одном из городков погиб священник. На него, по сообщению, упала балка, когда он вернулся в свою церковь, чтобы вынести статую Мадонны.

"Это катастрофа, я никогда не видел ничего подобного", - сказал мэр Кавеццо Стефано Драгетти, которого цитирует агентство Reuters.

На снимках из наиболее поврежденных землетрясением территорий видно, что многие заводы и офисные здания превратились в руины.

Звонки в спасательные службы в некоторых районах перегрузили телефонную сеть. В некоторых частях северной Италии была сорвана работа поездов.

Эмилия-Романья - один из самых продуктивных сельскохозяйственных регионов Италии, известный своими деликатесами. Там еще не успели справиться с последствиями предыдущего землетрясения, когда произошло новое.