Украина денонсирует Харьковские соглашения? Пресса

Перспективы денонсации Харьковских соглашений с Россией, раскрытие взрывов в Днепропетровске, осуждение украинцев в Ливии и расшатывание курса гривны - темы прессы во вторник, 5 июня.

Денонсировать или не денонсировать?

"Украина может разорвать Харьковские соглашения. Соответствующий законопроект оппозиция уже внесла на рассмотрение Верховной Рады", - пишут на первой странице "Известия в Украине". После решения Конституционного Суда, которое позволяет Верховной Раде пересматривать международные соглашения, оппозиция решила пойти в наступление.

"Соглашения не принесли выгоды Украине. В 2010 году даже не был подписан акт приема-передачи в аренду России наших земель. То есть пребывание Черноморского флота в Крыму фактически незаконно", - цитирует газета бютовца Владимира Яворивского.

С ним заочно полемизирует провластный депутат. "Оппозиция не думает о благополучии государства. Им накануне выборов надо попиариться. Если бы Юлия Тимошенко не подписала заведомо невыгодные для страны газовые контракты, Харьковских соглашений бы не было", - говорит депутат от Партии регионов Владимир Олейник.

Политологи, которых цитирует газета, также против денонсации.

"Денонсация международных договоров является не лучшим ходом для имиджа страны. Он и так пострадал на фоне взрывов в Днепропетровске и уголовных дел против Юлии Тимошенко. Кроме того, расторжение Харьковских соглашений и газовых контрактов только ухудшит наши проблемы", - считает политолог Вадим Карасев.

Что стоит за раскрытием взрывов?

Копірайт зображення Reuters Image caption Раскрытие взрывов в Днепропетровске оставило много вопросов, пишут газеты

Газета "Вечерние вести" размышляет над взрывами урн в Днепропетровске и над сообщениями о раскрытии этого преступления.

"'Раскрытие' дела днепропетровских террористов породило больше вопросов, чем их было до нынешних бодрых рапортов руководителей спецслужб и радостных поздравлений в их адрес со стороны высшего руководства страны, включая Виктора Януковича. Странности этого дела настолько очевидны даже для непосвященной публики, что Интернет сразу заполонили комментарии: а повязали ли этих ребят и не устраивает ли власть и спецслужбы очередное шоу", - пишет газета.

"После чемпионата по футболу вполне может выплыть "причастность" террористов к определенным политическим силам, конечно же к тем, которые власть не любит. И СБУ, и милиция умеют "убедить" любого задержанного наговорить на себя такого, что им не снилось и в страшном сне . Это общеизвестно. И если сам генпрокурор пообещал предоставить подобные признания, нет сомнений, что так оно и будет", - предупреждают "Вечерние Вести".

Украинские заключенные в Ливии

Копірайт зображення AFP Image caption Военный трибунал приговорил 19 украинских граждан к 10 годам тюрьмы. В переговорах об их судьбе не все так просто, пишет пресса во вторник

Ливийский суд приговорил граждан Украины к лишению свободы за якобы содействие режиму полковника Каддафи.

"Комсомольская правда в Украине" сообщает о дипломатических аспектах дела. "Киев просил отпустить наших граждан. В качестве жеста доброй воли в Ливию направили два самолета с гуманитарной помощью, бригаду саперов и даже приняли на лечение раненых ливийцев. В результате четырех наших граждан отпустили. Они вернулись домой. Но в Триполи в обмен на других требовали еще и роскошный самолет покойного диктатора, который сейчас заперт в ангаре аэродрома Антонова в Гостомеле. Его оценивают в 25 миллионов долларов. Видимо, кому-то показалось, что это дороже жизни 19 украинцев? " - спрашивает газета.

Однако "источник, знакомый с ходом переговоров", придерживается иного мнения.

"Мы шли на все уступки, но всему есть предел. Тем более так называемые "нефтяники", когда ехали в Ливию, знали, чем рискуют. За несколько дней до их ареста в аэропорту "Борисполь" была задержана еще одна группа, которая ехала в Ливию в разгар войны. Вопрос, зачем? Они прекрасно знали, что вряд ли Каддафи в последние дни войны срочно понадобилось разрабатывать месторождения. Ему нужно было ремонтировать поврежденную или сломанную военную технику", - пишет "Комсомольская правда".

Поиски крайних

Национальный банк Украины пытается выяснить причины снижения курса гривны относительно доллара на межбанковской валютной бирже и принять стабилизационные меры, сообщают "Экономические Известия".

"По итогам расширенного совещания с коммерческими банками, состоявшемся на прошлой неделе, НБУ принял решение обратиться к агентству Emerging Markets Trade Association с запросом относительно котировок, которые финучреждения выставляли конце мая. Нацбанк считает, что банкиры пытались расшатать курс гривны. А эксперты убеждены, что таким образом ряд иностранных банков пытается заработать на выходе нерезидентов с украинского рынка", - пишет газета.

Зато другой эксперт считает, что во всем виноват российский рубль. "Наблюдается очень высокий спрос на покупку за рубль гривны, через которую покупали евро, а затем доллар. Падение курса могло быть вызвано перетоками рублей через гривну в валюту и попытками банков на этом заработать", - говорит эксперт.

Обзор подготовил Ярослав КарпьюкСлужба Мониторинга ВВС