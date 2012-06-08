Десант голландских фанов в Харькове

Журавлевский гидропарк в Харькове окрасился в оранжевые цвета сборной Голландии.

Голландские фаны поселились в кемпинге, расположенном на берегу реки Харьков - в Журавлевском гидропарке. Место живописное, и до центра Харькова - 10 километров.

Кемпинг состоит из нескольких зон: стационарные палатки - с кроватями и элементарными "удобствами", маленькие палатки на два спальника и отдельно - паркинг для кемперов.

После прилета, расположившись и освоившись, голландцы пьют пиво, играют в футбол и небольшими группами отправляются "на разведку" в город.