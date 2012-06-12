Суд будет рассматривать дело об убийстве Оксаны Макар открыто

Копірайт зображення UNIAN Image caption Предыдущее заседание по делу проводилось в открытом режиме

Суд в Николаеве решил рассматривать по существу резонансное дело об убийстве с изнасилованием Оксаны Макар в частично открытом режиме.

Такое решение объявили судьи, вернувшись из комнаты для совещаний, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"Судьи удовлетворили ходатайство прокурора об открытом судебном разбирательстве дела, за исключением отдельных заседаний, где будут изучаться доказательства, которые не подлежат разглашению (т.е. интимного характера)", - говорится в заявлении пресс-службы ГПУ.

Сначала слушание проходило в закрытом режиме, т.е. в зале суда присутствовали только участники процесса.

По сообщениям николаевских СМИ, у здания суда утром собрались люди и дежурит милиция.

Открытого процесса требовали немало активистов. На этом также настаивал адвокат матери Оксаны, депутат Николай Катеринчук.

По его словам, они требовали открытого процесса из-за опасений, что "в противном случае решение суда может быть необъективным".

Подсудимым - трем молодым людям - грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, 10 марта трое жителей Николаева заманили в квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить ее и сжечь заживо.

Девушка выжила, но находилась в тяжелом состоянии, ей ампутировали руку и стопы.

11 марта подозреваемых задержали, однако двух из них отпустили под подписку о невыезде. После акций протеста в Николаеве и публикаций в СМИ 13 марта были задержаны все трое подозреваемых.

29 марта девушка умерла в больнице в Донецке, после чего дело переквалифицировали в умышленное убийство с изнасилованием.