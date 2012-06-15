Янукович говорит, что хочет помиловать Тимошенко, но не может

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Янукович говорит, что не боится мести оппозиции

Президент Украины Виктор Янукович в интервью американскому журналу "Time" заявляет, что хочет помиловать заключенного экс-премьера Юлию Тимошенко, однако, пока не имеет для этого законных оснований.

Он также утверждает, что в тюрьме ее никто "и пальцем не коснулся".

Среди других заявлений президента: заключенного экс-чиновника Валерия Иващенко могут оправдать, оппозиция занимает 99% времени в украинском телеэфире и количество друзей Украины в мире растет.

Говоря о деле Юлии Тимошенко, президент подчеркнул, что вопрос о ее освобождении может возникнуть лишь после того, как будет закончен судебный процесс над ней.

"Когда он закончится, когда суды примут свои решения, включая Европейский суд по правам человека, тогда президент будет иметь власть, чтобы пощадить ее", - сказал Янукович.

Отвечая на вопрос журналиста, хочет ли он это сделать, он сказал: "Конечно. Конечно, хочу".

Юлия Тимошенко заявляла, что не примет помилование от Виктора Януковича.

По словам президента, самым простым выходом из этой ситуации было бы "просто отпустить Тимошенко", однако, он не может этого сделать, поскольку "у президента нет таких инструментов".

В чем его проблема? Оказывается, он по-настоящему любил своего водителя Виктор Янукович

Комментируя слова журналиста Саймона Шустера о том, что суд над г-жой Тимошенко похож на "политическую вендетту", президент сказал, что Украине "не под силу" условия газового договора, который правительство Юлии Тимошенко подписало с Россией в 2009 году.

"Она вышла за пределы своих полномочий, она нарушила закон, что привело к тяжелым последствиям для Украины", - сказал он.

Виктор Янукович также заверил, что не имеет никаких претензий к российскому президенту Владимиру Путину по поводу газового договора.

"С самого начала, когда эта каша только заваривалась, я имел первую встречу с Путиным, и я сказал ему: "Владимир Владимирович, российскому народу не за что вас упрекать. Вы защищали интересы государства, и делали это хорошо. Украина тоже не может упрекать вас за нарушение каких-то норм. Эти нормы нарушила Тимошенко".

"Пусть идет и больше не попадается"

Бывшего руководителя министерства обороны Валерия Иващенко, приговоренного к пяти годам заключения, могут оправдать, предполагает Виктор Янукович.

Г-на Иващенко признали виновным в превышении служебных полномочий при подписании документов о санации Феодосийского судомеханического завода.

"Дело Иващенко еще не закончено. Возможно, его оправдают. Это возможно. И если его оправдают, то слава Богу. Пусть себе идет на волю и больше не попадается на таких вещах", - сказал президент.

Одновременно он утверждает, что в деле Иващенко "все ясно", поскольку тот, по его словам, подписал документы, которые позволили продать компанию стоимостью более 100 млн долларов за "смехотворную" сумму 9-10 млн грн.

"Была нарушена процедура продажи... И за это он пострадал", - сказал Янукович.

Похожая ситуация, по словам Виктора Януковича, произошла и с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко, которого приговорили к четырем годам за превышение служебных полномочий - в частности, за выделение квартиры и незаконное повышение своего водителя.

"В чем его проблема? Оказывается, он по-настоящему любил своего водителя. Но нет, я никак не собираюсь запрещать любовь. Люби его, сколько хочешь, плати ему дополнительные деньги из собственного кармана. Дари ему все подарки, какие хочешь. Подари ему квартиру, две квартиры, дом. Но он делал это за государственные деньги... Это также незаконно. В любом случае, я не хочу судить. Пусть судит суд. Но из того, что я читал в прессе, из того, что я слышал, - это нарушение закона", - сказал Янукович.

При этом он утверждает, что власть не ставит целью сажать своих политических оппонентов.

"Я могу доказать это фактами, - сказал он. - И пусть оппозиция говорит обратное. А вы посмотрите телевизор и увидите, что там вообще не показывают правительство при власти. Оппозиция забирает 99% [эфирного времени]. Они ведут себя радикально, и никто их не арестовывает".

Друзей Украины больше

Я не верю, что, несмотря на украинскую ситуацию, охрана тюрьмы или кто-либо, кто там был, хотя бы пальцем коснулся Тимошенко Виктор Янукович, президент Украины

Комментируя тему бойкота европейскими политиками Евро-2012 в Украине, президент Янукович сказал, что "разочарован преждевременными выводами" европейских чиновников, которые, по его словам, не понимают всей "глубины этих вопросов и спешат с политическими заявлениями".

Президент также посетовал, что его "отталкивает" такая позиция.

Перед началом футбольного чемпионата многие европейские правительства заявили, что не приедут на матчи своих сборных в Украине. Некоторые из них объяснили это протестом против отношения украинской власти к Юлии Тимошенко, напомнив о фотографиях синяков на теле экс-премьера, появившихся, по ее словам, после того, как ее попытались насильно перевезти из тюрьмы в больницу.

Г-н Янукович утверждает, что Юлию Тимошенко не били в тюрьме, и это доказали расследования Генпрокуратуры и независимых журналистов.

"Я не верю, что, несмотря на украинскую ситуацию, охрана тюрьмы или кто-либо, кто там был, хотя бы пальцем коснулся Тимошенко. Это психологически невозможно", - сказал он.

Президент также говорит, что несмотря на бойкот европейцев, количество "друзей Украины" в мире только растет.

"Если Европа решила взять паузу, пусть так и будет. Возможно, это будет лучше и для нас, и для Европы. Если Европа не видит нас частью Европы, то мы построим Европу здесь, в Украине", - сказал он.