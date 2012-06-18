Полу Маккартни - 70
Бывший участник Beatles Пол Маккартни 18 июня празднует 70-й день рождения.
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Осенью 2011 года Пол Маккартни женился - на Нэнси Шевелл. Брак стал для певца третьим. Фото: John Stillwell/PA Wire
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Музыкант позирует в футболке с изображением группы Beatles, дизайнером которой стала его дочь Стелла Маккартни. Фото: AP Photo/Matt Sayles
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Со своей второй женой, Хизер Миллз, Пол Маккартни жил в 2002-2006 годах. Их развод продолжался два года и привлек широкое внимание прессы. Фото: Central Press/Getty Images
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Фото после интервью известному британскому телеведущему Майклу Паркинсону. 1999 год.
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Первая жена музыканта - Линда Маккартни - умерла от рака груди в 1998 году.
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1987 год: Пол Маккартни исполняет песню "Once Upon A Long Ago".
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Пол с женой Линдой - гости программы ВВС "The Late Late Breakfast Show". 1983 год.
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Пол и Линда с дочерьми Мэри и Хизер. 1971 год.
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1967 год:: Beatles готовятся исполнить в прямом телеэфире свой хит "All You Need Is Love". Фото: BIPs/Getty Images
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Beatles дают интервью Итальянской службе Би-Би-Си. 1965 год. Пол Маккартни - третий справа.