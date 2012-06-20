Президент обещает Конституцию народу, оппозиция не верит

Копірайт зображення UNIAN Image caption Конституционная ассамблея обещает изменить Конституцию до президентских выборов в 2015 году

Президент Виктор Янукович считает, что новая Конституция Украины станет общественно-политическим договором между народом и властью и значительно повысит гарантии защиты прав граждан.

Об этом президент заявил на первом заседании Конституционной ассамблеи, которое состоялось 20 июня с участием более 70 известных политических и общественных деятелей, в числе которых бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, лидеры провластных фракций парламента, известные юристы и представители общественных организаций.

В связи с проведением заседания ассамблеи в красном корпусе Киевского национального университета им.Шевченко спецподразделения милиции не позволяли прохожим ходить по улице Владимирской до парка Шевченко. Сотрудники университета могли пройти к зданию только при наличии удостоверения.

Президент знает, кто будет оппозицией?

В Конституционную ассамблею не вошли представители оппозиционных партий, которые считают этот орган неконституционным. По их мнению, цель ассамблеи - подготовить поправки в Конституцию, которые расширят полномочия действующего президента.

Лидеры оппозиции говорят, что не хотят быть "ширмой" для президента, заявляющего, что новая Конституция должна появиться как следствие консолидации всех политических сил и общественных организаций, которые войдут в Конституционную ассамблею.

Лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк заявлял, что ассамблею может создать лишь Верховная Рада. Он допускает развитие такого сценария после победы оппозиции на парламентских выборах в октябре 2012 года.

Пройдут выборы, и к нам присоединятся новые политические силы, оппозиция - она присоединится к этому процессу Виктор Янукович, президент Украины

Однако Виктор Янукович в своем выступлении дал понять, что как представители оппозиции в ассамблею войдут те, кто является оппозицией и сейчас.

"Пройдут выборы, и к нам присоединятся новые политические силы, оппозиция - она присоединится к этому процессу", - сказал Виктор Янукович во время заседания.

Таким образом, говоря об изменениях в Конституцию, Виктор Янукович косвенно сделал вывод и о том, кто станет оппозицией после выборов Верховной Рады в октябре текущего года.

Президент также призвал все политические силы "отбросить чрезмерное политиканство и не руководствоваться только интересами выборов".

"Новый договор" за год до президентских выборов

На первом заседании ассамблеи Виктор Янукович заявил, что орган должен сформировать всенародную точку зрения на Конституцию. По его словам, легитимность подготовленного проекта Конституции будет обеспечена благодаря всенародному обсуждению.

По словам президента, новая Конституция должна стать "новым общественно-политическим договором", который четко разграничит властные полномочия и сбалансирует ветви власти.

Говоря о том, какие именно разделы Конституции требуют изменений, президент назвал правосудие, деятельность правоохранительных органов и местное самоуправление.

Виктор Янукович также сообщил, что он обратился в Европейскую комиссию и Совет Европы с просьбой о сотрудничестве со специалистами в области конституционного права европейских стран.

В конце 2013 года или в начале 2014 года, не позднее, мы этот текст или проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины представим президенту Украины Леонид Кравчук, председатель Конституционной ассамблеи

Президент также сказал, что Венецианская комиссия и Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендуют начать конституционную реформу в Украине до парламентских выборов и приветствуют создание Конституционной ассамблеи.

"Новое дается непросто"

Председатель парламента Владимир Литвин заявил, что члены Конституционной ассамблеи, прежде всего, должны достичь консенсуса между собой относительно того, какие именно изменения в Конституцию необходимо вносить. Действующий спикер считает, что парламент, имеющий исключительное право вносить изменения в Основной закон, сейчас не способен договориться о необходимых конституционных изменениях.

"Очевидно, что Верховная Рада, которая уже давно находится в предвыборном состоянии, не может играть такую роль, которую она призвана играть по своему назначению - быть местом, кафедрой для такого диалога", - сказал спикер Рады.

Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что Конституционная ассамблея способна подготовить проект в лучших демократических традициях, которые примет украинский народ.

"Новое дается непросто, его не всегда встречают хлебом-солью", - сказал Леонид Кравчук.

Он сообщил журналистам, что Конституционная ассамблея может завершить подготовку поправок к Конституции в 2014 году.

По его словам, члены ассамблеи планируют к 2013 году сформировать концепцию конституционных изменений. Далее, начиная с 2013 года, Ассамблея будет работать над текстом изменений путем их вынесения на обсуждение украинских и международных экспертов.

"А в конце 2013 года или в начале 2014 года, не позднее, мы этот текст или проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины представим президенту Украины", - сказал Леонид Кравчук.

Председатель Конституционной ассамблеи сказал, что поскольку президент является субъектом законодательной инициативы, он и определит сроки внесения законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.

Президентские выборы в Украине должны состояться в 2015 году.