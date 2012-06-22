Облако-шляпа зависло над Фудзиямой

Редкое явление наблюдали в Японии, где после тайфуна над вулканом Фудзияма нависло огромное облако необычной формы.
Такое облако, похожее на шляпу или на НЛО, называют "цуруши резино" - нависшее облако.
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Редкое явление наблюдали в Японии, где после тайфуна над вулканом Фудзияма нависло огромное облако необычной формы.
Такое облако, похожее на шляпу или на НЛО, называют "цуруши резино" - нависшее облако.