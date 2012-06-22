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Облако-шляпа зависло над Фудзиямой

  • 22 июня 2012

Редкое явление наблюдали в Японии, где после тайфуна над вулканом Фудзияма нависло огромное облако необычной формы.

Такое облако, похожее на шляпу или на НЛО, называют "цуруши резино" - нависшее облако.