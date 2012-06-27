Российские артисты требуют освободить Pussy Riot

Image caption Режиссер Андрей Смирнов: по старым временам, выпороть этих девчонок - и всё

Актеры Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и еще около 100 деятелей российской культуры подписали открытое письмо в поддержку арестованных участниц панк-группы Pussy Riot.

Под открытым письмом свои подписи ставили целыми творческими семьями: кинорежиссеры Герман и Герман-младший, чета Бондарчуков, отец и сын Виторганы, отец и дочь Андрей и Дуня Смирновы.

Режиссер Андрей Смирнов в интервью Русской службе Би-Би-Си назвал акцию девушек "варварской", но считает, что они не заслуживают таких "диких сроков".

Среди подписантов - также деятели российской эстрады в лице Валерия Меладзе, мультипликаторы Гарри Бардин и Андрей Хржановский, лауреаты многих кинофестивалей Андрей Звягинцев и Алексей Попогребский, рок-музыканты Борис Гребенщиков, Шура и Лева из группы "Би-2".

Сбор подписей на сайте "Эха Москвы" продолжается.

"Дикие сроки"

"По старым временам, выпороть этих девчонок - и всё, - сказал Русской службе Би-Би-Си в среду кинорежиссер Андрей Смирнов. - Но когда я узнаю, что им грозят какие-то дикие сроки, да еще это молодые бабы, мне кажется это диким. Наказание не по преступлению", - полагает он.

Девушки никого не убили, не ограбили, не совершали насилия, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не подпадают под статьи УК, не могут быть причиной уголовного преследования Открытое письмо деятелей культуры

Смирнов также выразил надежду, что письмо, подписанное "таким числом уважаемых людей", поможет облегчить участь Pussy Riot.

Адвокат девушек Марк Фейгин хочет попросить некоторых "подписантов", в частности Чулпан Хаматову, поручиться за арестованных перед судом, когда будет решаться вопрос о законности продления их ареста.

По мнению Фейгина, это письмо демонстрирует, что общественность понимает абсурдность уголовного преследования обвиняемых.

"Не убили, не ограбили"

20 июня 2012 года Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей трех предполагаемых участниц группы, обвиняемых по статье "хулиганство". В следственном изоляторе девушки находятся с марта 2012 года.

21 февраля участники Pussy Riot в масках выполнили то, что они называют панк-молебном, на территории Храма Христа Спасителя, после чего их оттуда вывели охранники. Пан-молебен назывался "Богородица, Путина прогони"

Хотя в публичном обращении подчеркивается, что подписавшиеся по-разному оценивают морально-этическую сторону акции, проведенной девушками, но при этом никто из них не считает действия Pussy Riot уголовным преступлением.

"Девушки никого не убили, не ограбили, не совершали насилия, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не подпадают под статьи УК, не могут быть причиной уголовного преследования", - говорится в открытом письме.